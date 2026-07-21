«Взяли – верните!» Лукашенко потребовал от аграриев рассчитаться за топливо из госрезерва

В стране есть все необходимое, чтобы вовремя и хорошо убрать урожай. Об этом Александр Лукашенко заявил, подводя итоги селекторного совещания по уборочной кампании. Разговор состоялся предметный. Глава государства поручил принять самые жесткие меры по всем существующим недостаткам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На кону – экономический суверенитет и продовольственная безопасность страны. «Контролеров у нас хватает!» Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться на уборке урожая.

Страда касается всех: правительства, спикеров парламентов, руководства силовых ведомств. И к ним есть вопросы. Уже во время субботнего доклада Дмитрия Крутого Президенту серьезно поднята тема о сохранности топлива. Сейчас «черное золото» на вес обычного. От хода уборочной до ситуации с топливом – Лукашенко заслушал доклад Крутого. Те, кто должен контролировать процесс, сами замарались цветным топливом. Неужели потянуло запашком из 90-х? Это не тенденция, а лишь факт, но какой возмутительный. Лукашенко рассказал о «крышевании» правоохранителями расхитителей топлива. Вопрос по топливу, как и по удобрениям, постоянный.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Уважаемый Александр Григорьевич, позвольте озвучить еще один вопрос, который, в принципе, отработан со всеми регионами, с правительством нашей страны. Мы заимствовали из материального резерва в прошлом году топливо по распоряжению главы государства, и мы должны его вернуть до 1 августа этого года. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вернули?

– Еще на сумму 107 миллионов не вернули.

Александр Лукашенко:

Когда вернете, тогда будем разговаривать на эту тему. Я вас в прошлом году предупреждал: долг платежом красен. Взяли – верните. Пускай выполнит свои обещания. И разговоров у других быть не должно. Тем более воруют, не смотрят, и он мне рассказывает про это топливо. Я сейчас с материального резерва… А если война завтра? Если война завтра, не дай Бог, что мы будем делать? А вы меня с материального резерва опять толкаете взять топливо. Вы же за это потом перед народом отвечать не будете. Поэтому взяли – верните. Вернули – дайте им в долг еще топливо. Еще что?

– Доклад окончен. Например, первый регион все-таки смог вернуть первым топливо. Дадут еще.