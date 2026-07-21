Мужская национальная команда Беларуси по волейболу собралась на учебно-тренировочный сбор в Минске

Мужская национальная команда Беларуси по волейболу ведет подготовку к международному турниру, который пройдет в Уфе в августе. За награды поспорят первые составы сборных России и Беларуси, а также дружины Кубы и Ирана, выступающие в волейбольной национальной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В этом сезоне для наших парней предстоящий турнир – главный старт, а в следующем белорусы поспорят за право сыграть на чемпионате Европы – 2027. Это станет возможным, если подопечные Андрея Толочко смогут попасть в топ-4 Евролиги. Сегодня национальная сборная собралась на учебно-тренировочный сбор в Минске. Главком вызвал 16 сильнейших спортсменов, пока акцент в тренировочном процессе сделан на общефизическую подготовку, а после 28 июня начнутся занятия по специализации.

Андрей Толочко, главный тренер мужской национальной команды Беларуси по волейболу:

Здесь собраны самые лучшие игроки прошлогоднего сезона. Это супертурнир, конечно, и приедут одни из сильнейших команд мирового рейтинга, которые в Лиге наций сейчас выступали. Я тот человек, который только максимальные задачи ставит. Мы будем бороться, чтобы выиграть турнир. Пускай это звучит пафосно, но я по-другому не умею.

Максим Будюхин, либеро мужской национальной команды Беларуси по волейболу:

Приятно, очень приятно, потому что давно не играли. Сейчас у нас очень сильная команда. Думаю, мы можем пошуметь на мировой арене, поэтому ждем, готовимся.

Основу сборной составляет костяк опытных игроков, также в команде есть три новобранца. Позже в стан национальной команды прибудут лидеры Владислав Давыскиба и Владислав Бабкевич.