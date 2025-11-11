«Вами страна гордится, и я прежде всего». Президент обратился к белорусским аграриям

Рекордный урожай, стабильный рост экспорта и уверенность в завтрашнем дне. «Мы можем все», – такими словами Александр Лукашенко обратился к аграриям на торжественной церемонии вручения государственных наград. Чествование заслуженных аграриев – это многолетняя традиция, заложенная на заре независимости страны. Президент поздравил всех с наступающим профессиональным праздником, пожелав новых трудовых успехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Любушак, директор ОАО «Святая Воля»: Можно купить трактор, машину, вспахать, подоить. Но отношения с людьми надо выстраивать годами. Поэтому я считаю, у каждого руководителя самое основное – это работа с людьми.

Индикатором обеспеченной Беларуси являются ухоженные города и развитая сфера услуг. Рестораны, клубы, гостиницы, санатории, беззаботная молодежь и целая каста IT-специалистов, коуч-менеджеров, отдельные фестивали блогеров. Это витрина комфортной жизни современной цивилизации. Но стержень белорускости – это село, и благодаря политике Первого людям хлеба главный лайк от государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вами страна гордится, и я прежде всего, поскольку вы видите, сколько внимания уделяю деревне, сельскому хозяйству. И горжусь тем, что вы даете нам эту отдачу. Я могу сказать в любом городе, что вы молодцы, вы герои. И что мы уделяем столько внимания и тратим немалые ресурсы, чтобы вы были такими.

Счастья, здоровья, успехов! Рад буду вас видеть при своей жизни президентской не один раз в этом зале, для того чтобы наградить государственными наградами и просто с вами поговорить. Успехов вам!