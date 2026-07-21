Новая школа в Соколе откроется весной 2027 года

Учреждения образования столицы активно готовятся к новому учебному году: от капитальных и косметических ремонтов до закупки оборудования и мебели. Помимо модернизации имеющихся объектов, возводят в городе и новые: строительство современной школы в микрорайоне Сокол – на финише, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новое учреждение рассчитано на 792 места. Специалисты уже завершили формирование контуров учебных и административного блоков. Приступили и к благоустройству прилегающей территории. Помимо наведения порядка, строители занимаются оборудованием спортивного ядра будущей школы – здесь разместятся стадион с покрытием из натурального газона, площадки для гимнастики, баскетбола, волейбола, воркаута и прыжков в длину.

Денис Вихренко, первый заместитель главы администрации Октябрьского района:

Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. С учетом того что в микрорайоне в настоящее время отсутствуют физкультурно-оздоровительные центры, принято решение о строительстве школы с отдельным спортивным ядром, чтобы можно было в процессе обучения учащимся заниматься физической культурой и спортом, а в вечернее время и выходные одни, каникулярный период – всем жителям Сокола.

Внутри школы также ведутся работы, электромонтажные, сантехнические. В ближайшее время строители приступят к стяжке полов. Ввод здания в эксплуатацию запланирован уже весной 2027 года.