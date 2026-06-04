Товары совместного производства Беларуси и России получат статус «Союзного»

Беларусь и Россия уже в 2026 году рассчитывают взять новую высоту в экономических отношениях. 70 миллиардов долларов в эквиваленте – такого уровня взаимного товарооборота еще не было в истории союзных отношений. И это при том, что нынешние 62 миллиарда – тоже беспрецедентно для Минска и Москвы. Нацеленность на новый интеграционный рекорд и такую совместную возможность сегодня подтвердили в северной российской столице. Здесь продолжается масштабный Петербургский экономический форум. И 4 июня он стал площадкой для диалога по повестке Союзного государства Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Время быть первыми» – название панельной дискуссии, в которой приняли участие представители власти, промышленники и эксперты двух государств.

И именно этой фразе идеально отражена вся суть и, если хотите, философия белорусско-российской интеграционной двойки, как наш коллективный ответ на все мировые и региональные обстоятельства. Несмотря на то, что в союзной дорожной карте есть определенные пробуксовки, которые нужно в срочном порядке «разруливать» (и эта проблема сегодня тоже обозначена на форуме), сам по себе союзный опыт противодействия санкциям и построения совместной стратегии – отличный пример для подражания, что отмечают другие участники форума, а это представители 130 государств. Из города на Неве передает наш собственный корреспондент в России Ольга Наумова.

Ольга Наумова, корреспондент:

Второй день Петербургского международного экономического форума. Нон-стоп переговоры, экспертные обсуждения, подписания. Весь день в Экспоцентре прибывали высокие гости, в их числе – большая делегация из Беларуси. Со своими намерениями и инициативами на полях форума состоялось сразу несколько встреч с партнерами из российских регионов. Все озвученные инициативы ложатся на бумагу. Только Витебский регион планирует подписать порядка десяти договоров о сотрудничестве. Уже обновили соглашение о торгово-экономическом взаимодействии с Владимирской областью. Беларусь и Россия установили новый рекорд в торговле товарами и услугами. В 2025 году удалось добиться рекордных 62 миллиардов долларов. Союзное строительство обсудили в широким представительством – от губернаторов российских регионов до представителей белорусских ведомств.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Форматов у нас много. И я думаю, что мы отработаем в формате интеграционной двойки должны потом распространять и на «пятерку» в рамках ЕАЭС. Наглядный пример – работа по признанию электронной цифровой подписи, которую мы сейчас активно ведем. Я думаю, доведем в ближайшем будущем до конца. Беларусь и Россия установили новый рекорд в торговле товарами и услугами – Селиверстов.

Достигнутые экономические показатели позволяют ставить новые амбициозные цели. Есть намерения – добиться товарооборота в 70 миллиардов долларов. Растет инвестиционная активность. Особое внимание – единой промышленной политике. Теперь товары, которые наши страны выпускают вместе, будут наделены статусом «Союзного». Он откроет для предприятий новые возможности на рынке. Кроме этого, производители двух стран имеют доступ к программам с господдержкой. А для защиты пространства от контрафакта из-за рубежа будет работать единый технический комитет.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Это защита рынка от несоответствующей продукции из других стран, защита рынка Союзного государства, защита прав потребителей и невведение их в заблуждение. Все эти вопросы, связанные с обеспечением качества продукции, инфраструктуры качества, и будут в задачах технического комитета.