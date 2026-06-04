Беларусь и Россия установили новый рекорд в торговле товарами и услугами – Селиверстов

Беларусь и Россия установили новый рекорд в торговле товарами и услугами – 62 миллиарда долларов. Эта цифра, обновила исторический максимум. Тенденции союзного взаимодействия сегодня, 4 июня, предметно обсуждаются на Питерском международном экономическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Достигнутые показатели позволяют ставить новые смелые цели. Так, по итогу 2026 года есть все предпосылки, чтобы выйти на товарооборот в 70 миллиардов долларов. Растет инвестиционная активность. Особое внимание уделяют единой промышленной политике. Теперь товары, которые страны выпускают вместе, будут наделены статусом – «Союзного». Это открывает для предприятий новые возможности на рынке. Кроме того, производители двух стран имеют доступ к программам с господдержкой.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

В 2025 году у нас был обновлен исторически максимум взаимной торговли товарами и услугами, который составил 62 миллиарда долларов – на 6,2 % По итогам четырех месяцев этого года объем внешней торговли товарами прирос еще на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому если такая динамика действительно сохранится, то все шансы дойти до 70 миллиардов у нас в годовом выражении имеются.

Важным фактором успеха союзной стратегии остается региональное взаимодействие. Так 4 июня было подписано соглашение о сотрудничестве между Витебской и Владимирской областями.