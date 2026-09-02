Новости по тегу #Александр Рогожник

К финишу жатвы вплотную подошла и Витебская область. В регионе уже намолотили 950 тысяч тонн зерна – убрано более 95% площадей.
Лукашенко заслушал доклады Турчина, Горлова, Исаченко, Рогожника и Крупко.
Во Дворце Независимости состоялся предметный разговор, где в центре внимания вновь оказался северный регион Беларуси.
О том, что безусловный технологический порядок и грамотные управленческие подходы уже приносят ощутимые результаты, по итогам совещания у Президента заявил председатель Витебского облисполкома.
Героем жатвы стал Максим Сернов из агрокомбината «Юбилейный».
Рубеж взял Денис Пшенный – механизатор предприятия «Маяк Высокое».
Этот логистический экспресс существенно сократит путь белорусских товаров к быстрорастущим рынкам Центральной Азии.
Президент поставил задачу – обеспечить беспрекословный порядок на всех уровнях управления: от губернатора до специалистов. Важно, чтобы у каждого была своя зона ответственности. Необходимо ужесточить спрос по максимуму.
Главе государства доложено о положении дел в северном регионе страны.
Первые специалисты из Узбекистана прибыли в Беларусь.
Кроме этого, производители двух стран имеют доступ к программам с господдержкой. А для защиты пространства от контрафакта из-за рубежа будет работать единый технический комитет.
Достигнутые показатели позволяют ставить новые смелые цели.
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