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Новости по тегу #Александр Рогожник

Уборочная кампания и кадры. О чем доложил Лукашенко председатель Витебского облисполкома?
02 сентября 2026 16:47

Уборочная кампания и кадры. О чем доложил Лукашенко председатель Витебского облисполкома?

Президент заслушал доклады премьер-министра, министра сельского хозяйства и председателей 3 облисполкомов
02 сентября 2026 10:38

Президент заслушал доклады премьер-министра, министра сельского хозяйства и председателей 3 облисполкомов

Как работает антикризисный план для Витебской области? Детали совещания у Президента
27 августа 2026 16:59

Как работает антикризисный план для Витебской области? Детали совещания у Президента

«Во главе всего стоит дисциплина»: Рогожник рассказал о темпах развития АПК Витебской области
27 августа 2026 13:49

«Во главе всего стоит дисциплина»: Рогожник рассказал о темпах развития АПК Витебской области

В Витебской области определился первый комбайнер-трехтысячник
15 августа 2026 08:02

В Витебской области определился первый комбайнер-трехтысячник

В Витебской области чествовали первого комбайнера-тысячника
30 июля 2026 13:49

В Витебской области чествовали первого комбайнера-тысячника

Первый сквозной грузовой поезд «Славянский караван» отправился из Орши в Узбекистан 
30 июля 2026 11:23

Первый сквозной грузовой поезд «Славянский караван» отправился из Орши в Узбекистан 

Лукашенко потребовал ужесточить спрос на всех уровнях за наведение порядка в Витебской области
28 июля 2026 14:14

Лукашенко потребовал ужесточить спрос на всех уровнях за наведение порядка в Витебской области

От геополитики – к контролю за развитием регионов: Лукашенко принял с докладом Рогожника
28 июля 2026 11:11

От геополитики – к контролю за развитием регионов: Лукашенко принял с докладом Рогожника

Лукашенко доложили о первых специалистах из Узбекистана в Витебской области
14 июля 2026 17:07

Лукашенко доложили о первых специалистах из Узбекистана в Витебской области

Товары совместного производства Беларуси и России получат статус «Союзного»
04 июня 2026 16:49

Товары совместного производства Беларуси и России получат статус «Союзного»

Товарооборот Беларуси и России в 2026-м может достичь рекордных 70 млрд долларов
04 июня 2026 10:53

Товарооборот Беларуси и России в 2026-м может достичь рекордных 70 млрд долларов