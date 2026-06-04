Товарооборот Беларуси и России в 2026-м может достичь рекордных 70 млрд долларов

Беларусь и Россия установили новый рекорд в торговле товарами и услугами – 62 миллиарда долларов. Эта цифра, обновила исторический максимум. Тенденции союзного взаимодействия сегодня, 4 июня, предметно обсуждаются на Питерском международном экономическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Достигнутые показатели позволяют ставить новые смелые цели. Так, по итогу 2026 года есть все предпосылки, чтобы выйти на товарооборот в 70 миллиардов долларов. Растет инвестиционная активность. Особое внимание уделяют единой промышленной политике. Теперь товары, которые страны выпускают вместе, будут наделены статусом – «Союзного». Это открывает для предприятий новые возможности на рынке. Кроме того, производители двух стран имеют доступ к программам с господдержкой. Важным фактором успеха союзной стратегии остается региональное взаимодействие. Так сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между Витебской и Владимирской областями.

Александр Рогожник, председатель Витебского облисполкома:

Наше сотрудничество уже насчитывает далеко не первый год и, безусловно, оно очень динамично развивается. Самое главное то, что мы торгуем высокотехнологичными продуктами – это от машиностроения до нефтехимического комплекса. Мы очень хорошо поработали и прошлый год по строительству различных объектов, открыли замечательную школу. На этом форуме мы планируем подписание порядка 10 соглашений с различными абсолютно регионами Российской Федерации. Ведь именно акцент на региональную повестку – это то, о чем говорит наш Президент.

У белорусской делегации на форуме насыщенная переговорная программа. Посол нашей страны в России проведет несколько встреч с региональными партнерами. Точки взаимного интереса есть в разных сферах – от машиностроения до льноводства.