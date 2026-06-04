Яркое начало фестивального лета! Узнали, как в Светлогорске стартовали «Вытокі»
Спортивный азарт, белорусские бренды и уникальные традиции – с 2021 года культурно-спортивный фестиваль «Вытокi» объединяет людей разных интересов и поколений. В этот раз его столицей стал Светлогорск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Насыщенная трехдневная программа потрадиции стартовала с пресс-тура. Подробности.
Чем удивляли гостей и журналистов – расскажет Анна Корольчук.
«Вытокі» ярко врываются в лето – шестой сезон проекта принимает Светлогорск – один из самых молодых городов Беларуси. В том году ему исполняется 65 лет. Традиционно в стартовый день фестиваля – масштабная ознакомительная программа.
Журналисты и гости праздника выяснили, откуда город взял свое светлое название, и вовсю знакомились с главными местными брендами. Локальной гордостью, к слову, здесь считают производство медицинских перчаток – оно единственное в стране.
Виталий Осипенко, генеральный директор предприятия «СветлогорскХимволокно»:
Мы рады принимать у себя на предприятии участников фестиваля «Вытокі» и ознакомить с тем производством, которое у нас есть. У нас действительно есть уникальные технологии. Мы должны популяризировать свои товары на местных рынках.
Те акции, которые проводятся, «Кожная пятніца – роднае, сваё» и другие, действительно нужны для того, чтобы люди нашей страны узнавали наших местных производителей, которые гарантируют качество своей продукции, ее доступность.
Держит высокую марку и молочный завод в Медкове. В сутки предприятие перерабатывает по 150 тонн молока и выпускает около 30 видов сыра. Продукция востребована не только на внутреннем рынке – большую часть экспортируют.
Чем удивит спортивно-культурный фестиваль «Вытокi» в 2026 году – рассказали организаторы
Раскрыть город со всех сторон! Конечно, самая вкусная – гастрономическая. Проект «Ежа з сэнсам» встречал участников в духе традиционного белорусского гостеприимства. Гостям предложили меню с блюдами, рецепты которых создавались в разные эпохи. Так через кухню раскрывается история Светлогорского края.
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