20 тыс. участников, 130 стран – 3 июня стартовал XXIX Петербургский международный экономический форум

Петербургский международный экономический форум открылся 3 июня в северной российской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 тысяч участников, 130 стран, региональные и международные организации. И Беларусь на этой площадке – с весомым кейсом предложений. Одно из них: объединить потенциалы стран БРИКС в научной сфере – эта инициатива Минска прозвучала сегодня.

Одним из центральных событий форума станет дискуссия «Союзное государство: время быть первыми». Пожалуй, именно в этой фразе заложена главная философия белорусско-российского экономического тандема в период санкционного давления. А совместные наработки Минска и Москвы – бесценный опыт для других государств, многие из которых также знают, что такое незаконные санкции. Санкт-Петербург в день открытия форума попал под массированный удар дронами. Атакованы объекты инфраструктуры, в нескольких районах города пострадали люди. Инцидент никак не повлиял на работу форума. Из Санкт-Петербурга передает наш собственный корреспондент в России Ольга Наумова.

В Санкт-Петербурге особый деловой настрой. Международный экономический форум ждал весь город. Большая встреча бизнес-элит как мерило деловых достижений России – нашего ключевого партнера. Так что Беларусь – в числе постоянных участников масштабного диалога. А вот делегации из Германии, Италии, Люксембурга и США прибыли после долгой паузы. С первого дня переговоры, дискуссии и подписания. Ольга Наумова, корреспондент:

Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему. Это главный посыл нынешнего форума. Его поддержали порядка 20 тысяч участников. Здесь таким широким представительством фактически определяют бизнес-стратегию на будущее. В этом году, по подсчетам экспертов, ожидается подписание контрактов на сумму в 6,5 триллиона российских рублей.

В Экспофоруме – десятки интерактивных стендов с искусственными интеллектом и красочным визуалом. Так эффектно компании и предприятия демонстрируют свой потенциал.

Из Смоленской области привезли знаменитый «MINSK», собранный в цехах российского предприятия по белорусской лицензии. В экспозиции региона это центральный экспонат. Производитель рассчитывает привлечь новых покупателей. Первые договоренности уже есть. Техникой уже заинтересовались иранские бизнесмены.

Александр Куприянов, генеральный директор Вяземского машиностроительного завода:

Это отражает важность и успешность сотрудничества между Россией и Беларусью. Смоленщиной, в частности, как самого ближайшего территориального соседа. Большой интерес наблюдаем даже в первый день выставки. Люди из других стран подходят, интересуются. Возможно, еще и экспорт наладим. Изделие практичное, что многим нравится. С хорошими техническими характеристиками и по адекватной цене. Я думаю, что у нашего совместного продукта большое будущее.

Компетенции Беларуси хорошо известны российским партнерам. В кооперации мы вместе создаем уникальную продукцию. Один из главных сегментов для сотрудничества – машиностроение. На белорусских шасси курсируют по городам России автобусы и троллейбусы. Опыт будут масштабировать.

Рустам Илингин, руководитель отдела по взаимодействию с государственными органами группы компаний «ГРОСС» (Россия):

Мы участвовали на выставке «ИННОПРОМ», которая проходила в Минске. Встречались также с производителями предприятий в сфере автомобильной промышленности. В частности, это МАЗ, мы с ними также сотрудничаем и, думаю, будем продвигать историю с их шасси. На шасси МАЗа делать наши настройки.

В целом программа форума сосредоточена вокруг формирования новой модели глобального развития. В фокусе – господдержка бизнеса, новые инвестиционные стратегии, цифровизация экономики. Беларусь уже озвучила ряд инициатив. На панельной сессии Женского делового альянса БРИКС белорусская сторона выступила с предложением по созданию совместных интеллектуальных баз данных. Подробнее.