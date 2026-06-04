В Минской области стартовал проект «На родной земле – Живи Как Хозяин». Узнали, что в планах

В Минской области стартовала инициатива, которая объединила все регионы Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В одном из местных дворов появились новые велопарковки, заменили покрытие на игровой площадке, обновили лавочки и горки. К акции присоединились и местные жители. «ЖКХ и «Белая Русь» – вместе» – эта инициатива является частью масштабной республиканской кампании «На родной земле – Живи Как Хозяин». Присоединиться к марафону может каждый. В Минске преобразят более 880 дворов – узнали, как обновятся детские площадки.

Как мама, я очень рада, что сегодня проходит такая акция. Она очень нам нужна, потому что каждый ребенок, каждый родитель приходит сюда вечером, днем, в выходные дни, развлекаются, играют на горках, на каруселях. Поэтому, конечно же, хочется, чтобы таких площадок у нас в городе было больше. И то, что сегодня вот такая инициатива проходит в этом маленьком дворе, это как начало чего-то большого, хорошего.

Людмила Шмарловская, заместитель гендиректора ЖКХ Минской области:

За две недели мы сделаем 36 детских игровых площадок. Но на этом мы не остановимся. Акция будет продолжаться все лето и сентябрь. Мы будем наводить порядок в скверах, парках. Поэтому масштаб работ у нас очень грандиозный.