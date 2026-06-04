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Новости по тегу #Алексей Оверчук

Новые ж/д маршруты свяжут Беларусь с Брянском и Великими Луками
04 июня 2026 16:58

Новые ж/д маршруты свяжут Беларусь с Брянском и Великими Луками

Товары совместного производства Беларуси и России получат статус «Союзного»
04 июня 2026 16:49

Товары совместного производства Беларуси и России получат статус «Союзного»

Вывести ЕАЭС на новый уровень развития! О чём договорились главы правительств стран «пятёрки»?
30 сентября 2025 17:41

Вывести ЕАЭС на новый уровень развития! О чём договорились главы правительств стран «пятёрки»?

Лукашенко: «золотой миллиард» навязывает миру деструктивную повестку
27 июня 2025 17:28

Лукашенко: «золотой миллиард» навязывает миру деструктивную повестку

Маркировка товара в ЕАЭС. Участники заседания обсудили острейшую тему форума
27 июня 2025 17:10

Маркировка товара в ЕАЭС. Участники заседания обсудили острейшую тему форума

Лукашенко: география и функционал ЕАЭС расширяются
26 июня 2025 20:21

Лукашенко: география и функционал ЕАЭС расширяются

Экономика, безопасность и права граждан. О чём Беларусь и Россия договорились на заседании ВГС?
06 декабря 2024 16:45

Экономика, безопасность и права граждан. О чём Беларусь и Россия договорились на заседании ВГС?

Беларусь и Россия по итогам 2022 года достигли рекордного товарооборота
29 сентября 2023 13:30

Беларусь и Россия по итогам 2022 года достигли рекордного товарооборота

В Минске прошло заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. О чём говорили?
14 февраля 2023 20:07

В Минске прошло заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. О чём говорили?

«Необходимо идти в углубление промышленной кооперации». О чём договорились страны ЕАЭС в Витебске?
15 июля 2022 13:48

«Необходимо идти в углубление промышленной кооперации». О чём договорились страны ЕАЭС в Витебске?