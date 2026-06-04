Новости по тегу #Алексей Оверчук

Запущенные в апреле поезда пользуются высоким спросом.
Кроме этого, производители двух стран имеют доступ к программам с господдержкой. А для защиты пространства от контрафакта из-за рубежа будет работать единый технический комитет.
О том, что ЕАЭС должен стать одним из влиятельных центров нового многополярного мира, говорили 30 сентября во время заседания Евразийского межправсовета.
«Растущая геополитическая напряженность и фрагментация мировой экономики диссонируют с запросом глобального большинства».
Тема злободневная, и обсуждение продлилось 1 час 45 минут.
За 10 лет более чем в 2 раза увеличился взаимный товарооборот стран-участниц и на 37 % объем внешней торговли.
На повестке дня будущее белорусско-российской интеграции, строиться которое должно на принципах единой экономической политики и равенства прав граждан на союзном пространстве. Это задача номер один, отметил глава нашего государства, выступая перед делегациями двух стран.
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