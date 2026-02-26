Лукашенко: если Китай и Россию опасаются, то на их союзников оказывается небывалое давление
Как обстоят дела в белорусско-российской интеграционной двойке 26 февраля обсуждали в Москве. В Кремле прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это непременная ежегодная политическая ревизия союзных отношений. И всякий раз непременно с поправкой на новые мировые обстоятельства. В экономике тандем Минска и Москвы демонстрирует высокую планку – товарооборот по итогам года около 55 миллиардов долларов.
Отдельный пласт союзной повестки – геополитический расклад: как будем совместно реагировать на внешние вызовы, значение ракетного комплекса «Орешник» в этой ситуации, Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства – все это сегодня в поле зрения двух Президентов, которые, кстати, до начала заседания тет-а-тет общались около часа.
На заседание Высшего госсовета Александр Лукашенко приехал после полудня. Нынешний ВГС изначально обещал быть конкретным. В повестке всего семь пунктов против некогда трех десятков. Это значит, что эффективнее стали работать правительства двух стран. И вмешательство глав государств требуют тщательно проработанные вопросы, а не все, которые накопились.
Местом проведения заседания в Москве ожидаемо стал Александровский зал Большого Кремлевского дворца. Привлекает внимание он своим пышным убранством. И обратите внимание, здесь есть красный с золотом крест и серебряная звезда с надписью «За труды и Отечество».
Как часто говорит Александр Лукашенко, Отечество у нас с россиянами общее: от Бреста до Владивостока. И как сделать жизни в нем комфортнее – задача над решением которой думают без месяца 30 лет. С тех пор как подписали тот самый договор в апреле 1996-го.
Эффективность принимаемых решений определяется тем, ощущают ли реально это граждане Союзного государства. Только сейчас приняли решение о возвращении прерванного приграничного ж/д сообщения. Важно, теперь оно будет по правилам внутреннего.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Почему так долго к этому шли?
Алексей Ляхнович, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Сложность была в том, что необходимо было предусмотреть финансирование. Это социальная перевозка, поэтому решение принято именно по финансированию за счет бюджета Союзного государства. Это не международное будет считаться сообщение, а пригородное. Соответственно, цена билета тоже будет абсолютно другая.
Обстановка вокруг наших стран проще не становится и требует не только конкретных решений, но и их точной реализации. С этим не всегда и все просто, хотя всем заинтересованным известно, что нам нужно, чтобы устойчиво идти по пути развития. Технологический суверенитет, сильная экономика и безопасность, конечно.
Мы прошли огромный путь» – Лукашенко подвел итоги 30-летнего союзного строительства с Россией.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Геополитический расклад объективно ставит перед нами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы. Начата практическая реализация Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. В декабре заступил на боевое дежурство в Беларуси, как мы с вами и договаривались, ракетный комплекс «Орешник». Мы слаженно работаем во внешней политике.
Подписание сегодня директивы о взаимной поддержки и сотрудничестве в области международного правосудия станет важным шагом по защите общих интересов, незыблемости международного права и его институтов. Но в фокусе внимания, как всегда, прежде всего экономика.
Глобальную торговую систему, к сожалению, сегодня блокируют. Гнут, ломают под себя путем введения заградительных пошлин, технологических, энергетических блокад, валютного давления, пиратства на логистических маршрутах. Одним странам не разрешают нефть экспортировать, другим – импортировать. Стараются не разрешить.
Если лидеров многополярного мира – Китая и России – еще хоть как-то опасаются, то на их союзников оказывается небывалое давление. Только в последние недели, возьмите, к примеру, Венесуэла, Куба, Иран. Наши общие партнеры стали объектами грубейшего вмешательства, в первую очередь через экономику. Поэтому технологический суверенитет, ставка на собственные ресурсы и компетенции, приоритет союзного продукта и защита общего рынка Союзного государства – это те же самые рубежи безопасности, не менее важные, чем военные и внешнеполитические.