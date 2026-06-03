Белорусская делегация на ПМЭФ предложила создать интеллектуальную баз данных стран БРИКС

Трансформация мировых рынков, господдержка бизнеса и новые инвестиционные стратегии. В Санкт-Петербурге начал работу Международный экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В масштабные дискуссии активно включилась и Беларусь. Всего в 2026 году форум собрал 20 тысяч участников из 130 стран. Свои стенды здесь развернули ведущие мировые корпорации, а с самого утра в залах проходят панельные сессии. Наша делегация уже озвучила перспективные инициативы по взаимодействию с партнерами по БРИКС в сфере женского предпринимательства. В частности, от Минска прозвучало предложение по созданию совместных интеллектуальных баз данных.

Татьяна Лугина, генеральный директор ОАО «Камволь», председатель регионального офиса БРИКС в Беларуси:

Мы сегодня презентовали нашим коллегам из российского офиса эту инициативу и передали им алгоритм действий. Почему бы нам не выступить именно страной-инициатором и создать вот такую платформу, пока на двоих с Российской Федерацией, а дальше подтянуть другие страны, где на площадке будет именно собираться вся научная периодика в разных направлениях.

Анна Нестерова, председатель российского отделения Женского делового альянса БРИКС:

Мне кажется, самое главное, что сегодня прозвучало, – это практические шаги и проекты, собственно говоря, которые являются целью работы Женского делового альянса БРИКС. Потому что альянс был создан по инициативе глав государств стран БРИКС в 2020 году. И основная цель и задача Женского делового альянса – это создание многосторонних проектов в рамках повестки Женского альянса. Поэтому сегодня крайне важным является, что мы от дискуссии уже о вечном, как я говорю, перешли к практическим шагам.