В Минске на Долгиновском тракте продолжается возведение инфекционной больницы. В чем особенность проекта?

Новейшие технологии для здоровья белорусов. В Минске на Долгиновском тракте продолжается возведение новой инфекционной больницы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. При строительстве применена инновационная технология – легкие стальные конструкции. Ход работ на объекте оценил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Сейчас идут внутренние отделочные работы и монтаж перегородок. Ежедневно на объекте трудятся более 500 человек. Главная особенность проекта – уникальная логистика. Потоки пациентов и врачей полностью разделят, чтобы исключить встречные контакты.

Алексей Щербач, директор УКС Запад: Корпус особых инфекций готов на 95%. Хозкорпус тоже 98-99%. Палатные корпуса на 80%. Ну и главный корпус у нас готов сегодня на 40%. Здесь спроектировано так, чтобы потоки больных людей не пересекались с персоналом, чтобы не было заражений. Цель в 2026 году – ввести объект и передать его эксплуатирующей организации для последующего использования.

Александр Дедков, заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации Городской клинической инфекционной больницы:

Больница будет на 260 коек. Будет 18 коек в отделении реанимации. Это практически в три раза больше, чем есть сегодня. Сегодня не хватает и по площадям, и по коечному фонду не хватает. Также планируется организовать здесь операционную, которой не было в старой больнице. Это позволит оказывать хирургическую помощь пациентам в острых состояниях, когда их нельзя транспортировать в другую клинику.

Современное медучреждение будет соответствовать последним стандартам. Больница получит мощную реанимацию, аппараты КТ и МРТ, а также высокотехнологичную лабораторию.