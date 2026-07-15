Новости по тегу #Елена Моргунова

Победители представляют машиностроительную, транспортную, электротехническую, пищевую, фармацевтическую, химическую отрасли, а также учреждения науки, образования, санаторно-курортных услуг.
За качеством деталей на предпряитии следят около тысячи специалистов тех-контроля. Такой комплексный подход позволил создать суперновинку – трактор Belarus-5425, имеющий 542 лошадиные силы.
Кроме этого, производители двух стран имеют доступ к программам с господдержкой. А для защиты пространства от контрафакта из-за рубежа будет работать единый технический комитет.
Для людей, чья профессия строится на точности и выверенности, каждый зал Дворца раскрылся как отдельный шедевр «государственного стандарта». Гости отметили, что здесь во всем чувствуется высший класс мастерства: от филигранной резьбы по дереву до монументальной архитектуры.
Пятилетка качества призвана укрепить позиции страны на международной арене.
Новая структура позволит минимизировать риски появления искусственных барьеров во взаимной торговле и усилить защиту потребителей от небезопасной и некачественной продукции.
Такая встреча проходит впервые. В центре внимания – создание совместного Комитета по стандартизации и качеству.
О чем будут говорить, известно в общих чертах. От глобальных международных событий до импортозамещения, совместных программ и литературной премии.
В испытательных лабораториях специалисты будут проверять продукцию различного назначения более чем на 200 показателей безопасности.
Темп роста торговли товарами вырос почти на 2 %, а если говорить про услуги, то там цифры еще выше – около 17 %. Всего за три года товарооборот Беларуси и России вырос на 30 %.
В Госстандарте заявили: среди приоритетных задач ведомства – повышение компетенции специалистов в области стандартизации на предприятиях, а также взаимодействие с международными техническими комитетами.
Как быстро меняются наши стандарты, помогает ли в этом деле искусственный интеллект и какие продукты самые опасные? На неделе в Беларуси отмечали Всемирный день качества, а мы поговорили с главой Госстандарта.
09 октября 2026 21:15
09 октября 2026 21:07
09 октября 2026 19:51
09 октября 2026 19:50
09 октября 2026 19:29
09 октября 2026 19:15
09 октября 2026 17:57
09 октября 2026 17:52