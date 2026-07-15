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Новости по тегу #Елена Моргунова

Знак высшего признания! Лауреатов премии правительства в области качества наградили в Минске
15 июля 2026 10:34

Знак высшего признания! Лауреатов премии правительства в области качества наградили в Минске

МТЗ официально подтвердил внедрение государственной системы бережливого менеджмента
13 июля 2026 11:42

МТЗ официально подтвердил внедрение государственной системы бережливого менеджмента

Товары совместного производства Беларуси и России получат статус «Союзного»
04 июня 2026 16:49

Товары совместного производства Беларуси и России получат статус «Союзного»

Сотрудники Госстандарта посетили Дворец Независимости с экскурсией
22 мая 2026 17:04

Сотрудники Госстандарта посетили Дворец Независимости с экскурсией

Беларусь делает ставку на опережающие эталоны качества – Госстандарт
24 марта 2026 06:51

Беларусь делает ставку на опережающие эталоны качества – Госстандарт

Комитет по стандартизации и качеству будет создан в Союзном государстве – решение ВГС
27 февраля 2026 16:34

Комитет по стандартизации и качеству будет создан в Союзном государстве – решение ВГС

В Минске прошло заседание совместной коллеги Госстандарта и Росстандарта
27 февраля 2026 10:47

В Минске прошло заседание совместной коллеги Госстандарта и Росстандарта

Что может измениться в Союзном государстве после заседания Высшего госсовета? Изучили повестку
22 февраля 2026 17:32

Что может измениться в Союзном государстве после заседания Высшего госсовета? Изучили повестку

Новый уровень оценки качества! В Минске открыли референс-центр
21 января 2026 10:51

Новый уровень оценки качества! В Минске открыли референс-центр

Товарооборот Беларуси и России достиг 44 млрд долларов с января по октябрь 2025-го
04 декабря 2025 13:41

Товарооборот Беларуси и России достиг 44 млрд долларов с января по октябрь 2025-го

Госстандарт расширил проект программы опережающей стандартизации до 130 документов
26 ноября 2025 17:56

Госстандарт расширил проект программы опережающей стандартизации до 130 документов

Как гостиницы получают звёзды и правда ли, что белорусское качество равно мировое? Ответила Елена Моргунова
16 ноября 2025 17:07

Как гостиницы получают звёзды и правда ли, что белорусское качество равно мировое? Ответила Елена Моргунова