Новый сезон проекта «Спорт для всех» – рассказываем, какие тренировки подготовили организаторы для минчан

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Президентский спортивный клуб появился в 2005 году по инициативе белорусских спортсменов. Они обратились к главе государства с предложением создать общественную организацию, которая объединит любителей и профессионалов, поможет развивать массовый спорт и поддерживать талантливую молодежь. С тех пор клуб вырос в крупнейшее спортивное движение страны.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Основные цели этой организации как раз таки на первую пятилетку были связаны с тем, чтобы оказывать содействие в развитие, поддержке тех спортивных проектов, которые уже реализовывались в рамках государственной программы по развитию спорта в Республике Беларусь. Поддержка такого турнира по хоккею среди детей и юношей на призы Президента Республики Беларусь «Золотая шайба». Президентский спортивный клуб поддержал один из самых массовых футбольных проектов «Кожаный мяч», который в последующем начал называться на призы Президентского спортивного клуба.

Спорт без границ возраста и кошелька – эта миссия стала главной для Президентского спортивного клуба. Под его эгидой прошли сотни турниров и десятки социальных проектов. Главный из них – «Спорт для всех», стартовавший в новом формате в прошлом году. Лето – время, когда хочется двигаться, дышать полной грудью и чувствовать себя энергичным. У нас отличная новость: 5 июня стартует новый сезон проекта Президентского спортивного клуба «Спорт для всех». Бесплатные тренировки на свежем воздухе с профессиональными тренерами, десятки направлений на любой вкус и возможность заниматься спортом всей семьей.