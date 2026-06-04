Белорусский метатель копья Алексей Котковец занял первое место на турнире в Москве

Соревнования пройдут на нескольких площадках в прыжковых и беговых дисциплинах. А 4 июня в программе значился День метаний. За награды боролись в том числе и пять белорусских атлетов. Алексей Котковец метнул копье на 83 метра 3 сантиметра и уверенно занял первое место.

Алексей Котковец, победитель соревнований:

Задача была как можно дальше метнуть, в целом как и на любых соревнованиях. Получилось хорошо с первой попытки, потом немножко как будто силы подушли, не знаю, либо из-за жары, либо из-за состояния. Это, по сути, альтернатива Бриллиантовой лиге. Спасибо организаторам, что пригласили выступить на таких соревнованиях среди спортсменов именитых – и русских, и заграничных.

Татьяна Холодович метнула копье на 57 метров 91 сантиметр и взошла на вторую ступень пьедестала почета. Елена Трус также завоевала серебро в толкании ядра. Ее результат – 17 метров 62 сантиметра. Опередила нашу спортсменку лишь кубинка Дианэлис Дэлис – она в заключительной попытке отправила снаряд на 18 метров.

Елена Трус, серебряный призер соревнований:

Из-за границы люди приезжали. Это классно, это очень помогает результату. Я ехала, я не уверена была, что я что-то смогу. У меня были небольшие проблемы. Тем не менее мне эта атмосфера помогла показать начальный хороший результат. У нас самые главные старты в конце июля – начале августа. Это те, на которых прям очень нужно выступать. Так что я готовлюсь, все идет своим чередом.