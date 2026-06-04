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Станция метро «Ковальская Слобода» взяла Гран-при на международном конкурсе «Креативный город-2026»

04 июня 2026 17:42
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Дизайн минского метро – официально признан лучшим! Станция «Ковальская Слобода» взяла Гран-при на престижном международном конкурсе «Креативный город-2026» в Иркутске, обойдя три сотни соперников из России и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станция метро «Ковальская Слобода» взяла Гран-при на международном конкурсе «Креативный город-2026»-2

Белорусские проектировщики, дизайнеры и скульпторы победили в номинации «Интерьеры – пространство идентичности и креативности». Им удалось ювелирно вписать историю старинного района кузнецов в ультрасовременный подземный вокзал. 

Станция метро «Ковальская Слобода» взяла Гран-при на международном конкурсе «Креативный город-2026»-4

Пассажиров здесь встречает парящая вытинанка из кованого металла, а на стенах под противоударным стеклом оживают графические сюжеты.

# Минское метро # Конкурс

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