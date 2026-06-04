Минск примет Матч Звезд КХЛ в 2027 году

Белорусская столица примет Матч Звезд КХЛ в 2027 году. Местом проведения станет «Минск-Арена». Праздничные мероприятия пройдут 6 и 7 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, первый Матч Звезд КХЛ в Беларуси состоялся в 2010 году. Мероприятие тогда посетил легендарный хоккеист Уэйн Гретцки.

Болельщиков на Матче Звезд традиционно ожидает спортивная и развлекательная программы. Помимо конкурсов спортивного мастерства и мини-турнира в формате 3х3, зрители смогут стать участниками масштабного развлекательного действа. А накануне вечером пятницы, 5 февраля, программу мероприятия откроет битва лучших игроков Молодежной хоккейной лиги. Впервые в истории в Минске пройдет Кубок Вызова МХЛ.