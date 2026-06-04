Прямой эфир

Минск примет Матч Звезд КХЛ в 2027 году

04 июня 2026 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусская столица примет Матч Звезд КХЛ в 2027 году. Местом проведения станет «Минск-Арена». Праздничные мероприятия пройдут 6 и 7 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, первый Матч Звезд КХЛ в Беларуси состоялся в 2010 году. Мероприятие тогда посетил легендарный хоккеист Уэйн Гретцки.

Болельщиков на Матче Звезд традиционно ожидает спортивная и развлекательная программы. Помимо конкурсов спортивного мастерства и мини-турнира в формате 3х3, зрители смогут стать участниками масштабного развлекательного действа. А накануне вечером пятницы, 5 февраля, программу мероприятия откроет битва лучших игроков Молодежной хоккейной лиги. Впервые в истории в Минске пройдет Кубок Вызова МХЛ. 

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Неделя легкой атлетики в Москве: Елена Трус завоевала серебро в толкании ядра
04 июня 2026 11:31

Неделя легкой атлетики в Москве: Елена Трус завоевала серебро в толкании ядра

Хэмилтон покинул «Динамо» – 32-летний хоккеист перебрался в ЦСКА
03 июня 2026 20:10

Хэмилтон покинул «Динамо» – 32-летний хоккеист перебрался в ЦСКА

Финишная прямая! Как проходит последний тур чемпионата Беларуси по водному поло
03 июня 2026 20:08

Финишная прямая! Как проходит последний тур чемпионата Беларуси по водному поло