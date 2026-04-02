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Первые регулярные рейсы из Смоленска в Витебск и Оршу запустили 2 апреля – вот как это было

02 апреля 2026 16:56
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2 апреля, символично в общий праздник, запустили новые пригородные маршруты поездов. Сегодня из российского Смоленска в первый рейс отправились регулярные электропоезда в белорусские Витебск и Оршу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Первые регулярные рейсы из Смоленска в Витебск и Оршу запустили 2 апреля – вот как это было-2

Решили съездить сегодня в Смоленск. Очень удобно, что появился поезд, потому что его не было со времен пандемии. Наконец-то возобновилось сообщение. 

Первые регулярные рейсы из Смоленска в Витебск и Оршу запустили 2 апреля – вот как это было-4

Оршанский узел – это ключевой узел, который соединяет две республики – это Беларусь и Россия.

Первые регулярные рейсы из Смоленска в Витебск и Оршу запустили 2 апреля – вот как это было-6

Курсировать поезда будут ежедневно до трех раз в сутки, в зависимости от дня недели и сезона. Уже анонсированы новые линии: Великие Луки – Полоцк, Великие Луки – Витебск, Брянск – Гомель. 

Все это повысит транспортную доступность и сделает поездки между приграничными регионами быстрыми и комфортными. 

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Подробнее смотрите в видео.

# Союзное государство # Россия # транспорт

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