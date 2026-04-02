Первые регулярные рейсы из Смоленска в Витебск и Оршу запустили 2 апреля – вот как это было

2 апреля, символично в общий праздник, запустили новые пригородные маршруты поездов. Сегодня из российского Смоленска в первый рейс отправились регулярные электропоезда в белорусские Витебск и Оршу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решили съездить сегодня в Смоленск. Очень удобно, что появился поезд, потому что его не было со времен пандемии. Наконец-то возобновилось сообщение.

Оршанский узел – это ключевой узел, который соединяет две республики – это Беларусь и Россия.

Курсировать поезда будут ежедневно до трех раз в сутки, в зависимости от дня недели и сезона. Уже анонсированы новые линии: Великие Луки – Полоцк, Великие Луки – Витебск, Брянск – Гомель.

Все это повысит транспортную доступность и сделает поездки между приграничными регионами быстрыми и комфортными.

Торжественные мероприятия ко Дню единения народов Беларуси и России прошли во Дворце Республики.

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