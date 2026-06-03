Белорусская делегация на Петербургском экономическом форуме предложила создать интеллектуальную базу данных стран БРИКС. Деловой диалог проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская делегация на Петербургском экономическом форуме предложила создать интеллектуальную базу данных стран БРИКС. Деловой диалог проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои стенды здесь представили ведущие компании и международные корпорации. Во время панельных дискуссий в 2026 году выделили несколько ключевых тем для обсуждения – трансформация глобальных рынков, господдержка бизнеса, новые инвестиционные стратегии. В диалог включились и представители Беларуси. Прозвучали наши инициативы в сфере перспектив взаимодействия с партнерами по БРИКС в области женского бизнеса.
Белорусская делегация на ПМЭФ предложила создать интеллектуальную баз данных стран БРИКС.
4 июня на площадках Форума будет работать посол нашей страны в России, также в Санкт-Петербург прибыли руководители ключевых белорусских ведомств. Минск открыт к диалогу и предметно заинтересован в новых совместных проектах.
К слову, реальные результаты союзной интеграции можно увидеть уже сегодня. Так, на стенде Смоленской области презентовали легендарный мотоцикл «Минск», собранный на российском заводе по белорусской лицензии. Им заинтересовались бизнесмены из Ирана. Это наглядный пример того, как промышленная кооперация Минска и Москвы позволяет оперативно находить партнеров по всему миру.
Александр Дугин, философ, политолог (Россия):
За все эти годы, и даже еще раньше, с 90-х годов, я думаю, не было у России такого надежного друга, как Александр Григорьевич Лукашенко, как белорусский народ. Он отстаивал интересы нашей дружбы, нашего стратегического союза, нашего братства во всех условиях, какая бы политическая ситуация ни была в самой России.Это мужество, эта последовательность великого руководителя небольшого, но очень гордого, очень сильного белорусского государства – это пример очень многим не сходить со своей позиции, не поддаваться над давлением, держаться строго не из-за любви к власти, а из-за верности своему народу, которому он раз и навсегда поклялся служить.
Экономический форум продлится по 6 июня. В планах – около 300 деловых встреч, панельных дискуссий и круглых столов. Главный акцент сделан на цифровой экономике, искусственном интеллекте и энергетике.