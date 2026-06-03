Дугин: у России с 90-х годов не было такого надежного друга, как Лукашенко

Свои стенды здесь представили ведущие компании и международные корпорации. Во время панельных дискуссий в 2026 году выделили несколько ключевых тем для обсуждения – трансформация глобальных рынков, господдержка бизнеса, новые инвестиционные стратегии. В диалог включились и представители Беларуси. Прозвучали наши инициативы в сфере перспектив взаимодействия с партнерами по БРИКС в области женского бизнеса.

Белорусская делегация на ПМЭФ предложила создать интеллектуальную баз данных стран БРИКС.

4 июня на площадках Форума будет работать посол нашей страны в России, также в Санкт-Петербург прибыли руководители ключевых белорусских ведомств. Минск открыт к диалогу и предметно заинтересован в новых совместных проектах.

К слову, реальные результаты союзной интеграции можно увидеть уже сегодня. Так, на стенде Смоленской области презентовали легендарный мотоцикл «Минск», собранный на российском заводе по белорусской лицензии. Им заинтересовались бизнесмены из Ирана. Это наглядный пример того, как промышленная кооперация Минска и Москвы позволяет оперативно находить партнеров по всему миру.