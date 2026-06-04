Теннисистка Серена Уильямс возвращается в большой спорт

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После почти четырехлетнего перерыва легендарная теннисистка выступит в парном разряде на турнире в британской столице. Она уже готовится к соревнованиям на травяных кортах Лондона. По словам Серены, именно здесь произошли одни из самых важных моментов в ее спортивной жизни, поэтому ей кажется символичным начать именно на этих стартах новую главу своей карьеры.

Турнир пройдет с 8 по 14 июня. Экс-первая ракетка мира, выступит в дуэте с канадкой Викторией Мбоко. Серене Уильямс – 44 года, ее напарнице – 19 лет. Свой последний матч в туре Серена сыграла на Открытом чемпионате США в 2022 году.