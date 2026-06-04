Лесной массив, водная гладь и полный детокс. Чем привлекают белорусские санатории?

Туризм в Беларуси становится мощным драйвером экономики. Сегодня отрасль приносит около 2 % ВВП, а к 2030 году эту цифру планируют увеличить более чем вдвое – до 4,5 %. Для этого полностью обновляют инфраструктуру и повышают сервис. Масштабные изменения коснулись и наших здравниц. Сегодня белорусские санатории предлагают услуги, которые раньше казались экзотикой: от релаксации в янтарных комнатах до сложнейших медицинских процедур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лесной массив, водная гладь и полный детокс. Белорусы наряду с зарубежными гостями все чаще отдают предпочтение отечественным санаториям. Здравницы остаются местом силы для тех, кто привык улучшать самочувствие системно. Симбиоз пейзажей и качественных медуслуг – то, ради чего едут за сотни километров.

Галина Здасевич, отдыхающая в санатории: Мне здесь, кроме того, что разнообразные процедуры, очень нравится уважительное отношение медперсонала к своим делам. Просто замечательные, вежливые.

Виген Хачатрян, отдыхающий в санатории: Приехали, чтобы хоть более-менее восстановить здоровье. А то 70 лет уже. Сейчас мне делают механический массаж кресла. У меня позвоночная грыжа. Думаю, что это поможет.

У санатория в Любанском районе своя особенность – минеральная вода. Она благотворно влияет на органы пищеварения. Здравницы специализируются на заболеваниях почек, дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата. Многие отдыхающие – постоянные гости. Загруженность лечебницы стопроцентная.

Василий Усик, директор санатория:

Мы оздоравливаем в год порядка 10-10,5 тысяч наших граждан. И не только наших. К нам приезжают люди из России, из ближнего, дальнего зарубежья.

В перечне медуслуг более двух сотен наименований. В топе у посетителей все виды массажа, косметологические процедуры и ударно-волновая терапия. А недавно появилась возможность приобрести еще и здоровую улыбку. В 2026 году здесь открылся стоматологический кабинет.