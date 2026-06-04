Новые ж/д маршруты свяжут Беларусь с Брянском и Великими Луками

Беларусь и Россия уже в 2026 году рассчитывают взять новую высоту в экономических отношениях. 70 миллиардов долларов в эквиваленте – такого уровня взаимного товарооборота еще не было в истории союзных отношений. И это при том, что нынешние 62 миллиарда – тоже беспрецедентно для Минска и Москвы.

Нацеленность на новый интеграционный рекорд и такую совместную возможность сегодня подтвердили в северной российской столице. Здесь продолжается масштабный Петербургский экономический форум. И 4 июня он стал площадкой для диалога по повестке Союзного государства Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Время быть первыми» – название панельной дискуссии, в которой приняли участие представители власти, промышленники и эксперты двух государств.

И именно этой фразе идеально отражена вся суть и, если хотите, философия белорусско-российской интеграционной двойки, как наш коллективный ответ на все мировые и региональные обстоятельства.

Несмотря на то, что в союзной дорожной карте есть определенные пробуксовки, которые нужно в срочном порядке «разруливать» (и эта проблема сегодня тоже обозначена на форуме), сам по себе союзный опыт противодействия санкциям и построения совместной стратегии – отличный пример для подражания, что отмечают другие участники форума, а это представители 130 государств.