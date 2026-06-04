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Новые ж/д маршруты свяжут Беларусь с Брянском и Великими Луками

04 июня 2026 16:58
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Беларусь и Россия уже в 2026 году рассчитывают взять новую высоту в экономических отношениях. 70 миллиардов долларов в эквиваленте – такого уровня взаимного товарооборота еще не было в истории союзных отношений. И это при том, что нынешние 62 миллиарда – тоже беспрецедентно для Минска и Москвы.

Нацеленность на новый интеграционный рекорд и такую совместную возможность сегодня подтвердили в северной российской столице. Здесь продолжается масштабный Петербургский экономический форум. И 4 июня он стал площадкой для диалога по повестке Союзного государства Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Время быть первыми» – название панельной дискуссии, в которой приняли участие представители власти, промышленники и эксперты двух государств. 

И именно этой фразе идеально отражена вся суть и, если хотите, философия белорусско-российской интеграционной двойки, как наш коллективный ответ на все мировые и региональные обстоятельства. 

Несмотря на то, что в союзной дорожной карте есть определенные пробуксовки, которые нужно в срочном порядке «разруливать» (и эта проблема сегодня тоже обозначена на форуме), сам по себе союзный опыт противодействия санкциям и построения совместной стратегии – отличный пример для подражания, что отмечают другие участники форума, а это представители 130 государств. 

Из города на Неве передает наш собственный корреспондент в России Ольга Наумова.

Новые ж/д маршруты свяжут Беларусь с Брянском и Великими Луками-2

Развитию бизнеса способствует развитое транспортное сообщение между Беларусью и Россией. Еженедельно в столицы и регионы осуществляют более 140 авиарейсов. А с 2026 года начали развивать приграничное железнодорожное сообщение. Запущенные в апреле поезда пользуются высоким спросом. В планах – добавить дополнительные вагоны. В перспективе будет расширена маршрутная сеть. В Беларусь пойдут поезда из Брянска, Великих Лук.

Товары совместного производства Беларуси и России получат статус «Союзного».

Новые ж/д маршруты свяжут Беларусь с Брянском и Великими Луками-4

Алексей Оверчук, заместитель председателя Правительства России:
Важно, что у нас полное взаимопонимание. Что надо делать, что мы делаем. Развиваем транспортное сообщение, транспортные связи, промышленную кооперацию. Занимаемся импортозамещением, стараемся делать упор на развитие современных технологий. В том числе микроэлектроники. Беларусь в части технологий очень хорошо продвинута. Многое удалось сохранить из заделов CCCР и сегодня они успешно развиваются.

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Подробнее смотрите в видео.

# Беларусь-Россия # Белорусская железная дорога # Алексей Оверчук

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