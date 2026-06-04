Открытый Кубок Беларуси по преодолению препятствий памяти Л. Доватора стартовал в Ратомке

Три дня напряженной борьбы, где нет права на ошибку. Если в течении одного выступления участники не возьмут препятствие 4 раза (на внутреннем сленге это называется повал), то пара не сможет выступить в финале. Валерия Анферчик, кандидат в мастера спорта, с Кассини работает всего год, в этом сезоне их планы максимально показать свои возможности.

Валерия Алферчик, участница турнира: Нужно быть очень спокойной, хладнокровной, не психовать, не нервничать и не волноваться. Через неделю будет год как я на нем прыгаю.

Первые два дня кубка – квалификация, но здесь так же можно стать и победителем и призером. Анастасия Тихонович экзаменовала шестилетнего Паломо, но на большой трофей будет идти с Фаберже и Грандбастионом. В реестре спортсменки 6 напарников.

Анастасия Тихонович, спортсмен Национальной команды Беларуси по преодолению препятствий:

Я выступала на своей молодой лошади. Она показала точный результат. Я очень довольна. Задачи самые высокие берем – победить. Как минимум попасть в призы, Гран-при. Сегодня самый расслабленный день, можно влиться в турнир, почувствовать атмосферу, ответственность и пойти дальше. Главная цель на этот год – международные соревнования, которые пройдут в июле. Хотим отпрыгать Гран-при хорошо.

Данный старт для лидеров – это отбор в команду на этап Кубка мира, который примет Ратомка с 1 по 6 июля.