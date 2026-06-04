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На пляж – без препятствий! Новая велодорожка появилась у Минского моря

04 июня 2026 17:48
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На пляж – без препятствий! В Минске завершилось строительство нового участка главной городской велоартерии, сообщили в программе «Столичные подробности»  на СТВ. Маршрут позволяет добраться от Чижовского водохранилища на юго-востоке столицы до Минского моря.

На пляж – без препятствий! Новая велодорожка появилась у Минского моря-2

Он начинается у аквапарка и тянется за пределы МКАД. Велосипедная часть вымощена яркой красной плиткой, а пешеходная зона – светло-зеленой. Инфраструктура продумана до мелочей. Никаких высоких бордюров или резких спусков – только гладкое бесшовное покрытие. Вдоль всего пути уже установили новые скамейки, урны и оборудованные велопарковки. 

На пляж – без препятствий! Новая велодорожка появилась у Минского моря-4

Игорь Шушко, начальник участка по ремонту дорожных покрытий и ливневой канализации Ремавтодора Центрального района:
Перешеек небольшой получился, порядка 150 метров. Поэтому, в принципе, получилось очень быстро организовать и произвести работы на данном участке. Ведутся работы по увеличению длины велодорожки, но не в Центральном районе. 

Конкретики, к сожалению, не могу сказать. В нашем районе будут производиться только работы по текущему ремонту велодорожки и замене небольших участков асфальтобетонного покрытия велодорожки.

Этот проект стал финальным штрихом в масштабном развитии столичной велоинфраструктуры. Сегодняшняя сеть дорожек позволяет практически полностью пересечь Минск, связав самые отдаленные районы.

# Дороги # Велосипед # Игорь Шушко # Строительство

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