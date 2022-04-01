Не хлебом единым. Лукашенко вручил награды учёным Беларуси и России за успехи в области космоса

Новости Беларуси. Объединяя человеческий капитал и компетенции, Беларусь и Россия продолжат усиливать свои позиции. В преддверии Дня единения народов Беларуси и России во Дворце Независимости прошла историческая церемония. Впервые была вручена премия Высшего Госсовета Союзного государства за достижения в науке и технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высокой наградой отмечены заслуги 12 ученых, которые работают над формированием единой космической системы дистанционного зондирования Земли. Встреча во Дворце Независимости не ограничилась только торжественной церемонией. Состоялся и откровенный разговор. Какими мировыми трендами займется Беларусь, читайте здесь. Рубль, вложенный в спутниковую систему, экономит сотню на устранение последствий и ущерба от пожаров. И это только по линии МЧС.

Можно по времени посмотреть. Здесь на 13 часов было несколько точек, на 14 часов их уже больше. И на 15 часов мы видим, куда даже пламя распространялось. На данной территории.

Из космоса виднее даже усыхание леса. Ведь деревья начинают гибнуть с макушек. И чем раньше заметишь, тем быстрее ликвидируешь очаг, образно говоря, лесной онкологии. Белорусский спутник прежде всего ориентирован под обновление топографических карт. Но никто не будет раскрывать все карты целей дистанционного зондирования. Одно понятно – военным они тоже нужны. Масштаб стандартен: в 1 сантиметре – полкилометра.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Говорят: Беларусь – это окно в Европу. Это хорошо. Но именно с Россией мы смогли открыть дверь в космос. А это новая компетенции. Беларусь – космическая держава. Только одна эта антенна диаметром кратна 3-этажному дому. Именно она принимает совместную группировку спутников Беларуси и России. «Говорят, наука интернациональна». Лукашенко вручил премии белорусским и российским ученым. Подробнее здесь.

Беларусь в космос отправил Президент. Тогда его не понимали, критиковали. Но даже оппоненты согласны – это новая вершина белорусской государственности. Лукашенко о развитии космической отрасли: я думал о том, что это поднимет нацию на более высокий уровень. Подробнее здесь.

Об инициативах Дмитрия Мезенцева (подробнее здесь) вспоминал Президент. Предложение госсекретаря Союзного государства – совместные космические проекты поднять до уровня союзных программ. Для ученых это огромнейший шанс. Подробнее здесь.

Но какими бы космическими ни были идеи, необходима их практикоориентированность. Хотя все технологии должны быть, что называется, со славянской душой. Лукашенко: «Мы будем увеличивать союзные проекты, но будем их приземлять». Подробнее здесь.

Пожалуй, самый молодой лауреат премии от Высшего Госсовета Союзного государства Алексей Труханов готов к конкретным задачам. Подробнее здесь. Церемония официальная, но откровенная. Как в кругу интеллектуальной семьи. Российские учены признались: мы зависим от белорусских коллег по ряду технологий, которые не имеют аналогов в мире.

Белорусский ученый о спутнике: «Доходы превысили расходы более чем на 20 млн долларов США». Подробнее здесь. Уже после награждения разговор продолжился, что называется, по душам. «И стиральные порошки чтобы были». Лукашенко о том, что нужно белорусам кроме космоса и ядерного оружия. Подробнее здесь.

Символично, но в одном из залов «Геоинформационных систем» на шкафу пылится копилка с изображением колоритного украинца. И пока он сверху вниз косится на нас, мы в союзном тандеме покоряем космос.

В конце церемонии Президенту презентовали фотоальбом с мгновениями покорения космоса. Но пока наслаждаться этими фотографиями нет времени. Еще много надо успеть.