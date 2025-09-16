Почему гастроэнтеритом часто болеют осенью? Врач назвал причины и методы профилактики

Воспаление желудка или кишечника может случиться у каждого. Такое состояние часто называют кишечный грипп, хотя с настоящим гриппом недуг никак не связан. Гастроэнтерит – это острое воспалительное заболевание, которое вызывается вирусами, бактериями или паразитами, которые попадают в организм через загрязненную воду, пищу или контакт с зараженными людьми.

Артур Гатальский, врач-гастроэнтеролог:

Данное заболевание встречается плюс-минус одинаково часто как у взрослых, так и у детей. У детей возбудителем чаще всего является ротавирус, который дети могут подхватить, играя с другими зараженными детьми в детских садах, в школах. И в дальнейшем, принося этот вирус домой, начинают заболевать взрослые. У взрослых чаще всего гастроэнтерит проявляется бактериальным воспалением, то есть люди через какие-либо инфекции, которые в организм человека проникают через воду или еду, заболевают данной болезнью.

Основные признаки гастроэнтерита – это сильное расстройство желудка, тошнота, рвота и боли в животе. Заболевание может сопровождаться высокой температурой до 39 градусов или слабостью. В осенний период гастроэнтерит особенно актуален. Способствует этому сезон овощей.

Артур Гатальский:

Чаще всего заражение происходит через недостаточно вымытые овощи и фрукты, также при обработке овощей и фруктов во время цветения, созревания, сбора определенными химическими веществами, которые придают овощам и фруктам товарный вид. Все это неполноценно вымывается проточной водой и в определенных количествах попадает в организм человека.

Большинство пациентов выздоравливают за несколько дней, но у маленьких детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать сложнее и дольше. Важно как можно скорее изолировать больного человека, чтобы он не заразил других. Необходимо тщательно очищать и дезинфицировать посуду, которую использовал заболевший. Это поможет предотвратить распространение вирусов и бактерий. Соблюдение таких правил особенно важно в домашних условиях, чтобы избежать новых случаев заболевания и защитить здоровье всей семьи.

Артур Гатальский:

Обратиться к врачу стоит чем раньше, тем лучше. Не ждать, пока пройдет само, потому что чем раньше будет назначен антибиотик или противомикробное средство широкого спектра действия, это основной момент лечения данного недуга, тем быстрее будет подавлена инфекция в организме.

Лечение гастроэнтерита обычно включает отдых, много питья для предотвращения обезвоживания и легкую диету. Важно пить воду, солевые растворы или специальные препараты, чтобы восполнить потерянные соли и жидкости. Гастроэнтерит – неприятное, но временное состояние. Соблюдение правил гигиены и правильное питание помогут быстро восстановиться и избежать повторных заболеваний.