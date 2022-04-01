«Говорят, наука интернациональна». Лукашенко вручил премии белорусским и российским учёным

Новости Беларуси. Объединяя человеческий капитал и компетенции, Беларусь и Россия продолжат усиливать свои позиции. В преддверии Дня единения народов Беларуси и России во Дворце Независимости прошла историческая церемония. Впервые была вручена премия Высшего Госсовета Союзного государства за достижения в науке и технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Впервые вручаем учрежденную Высшим Госсоветом Союзного государства премию в области науки и техники. Совместные успехи в этой сфере – результат нашего многолетнего сотрудничества. А пройденный белорусскими и российскими учеными путь от идеи до эффективной реализации инновационного проекта – это показатель высшей степени взаимного доверия. Говорят, наука интернациональна. Но все-таки ученые не всегда открыты в своих исследованиях и даже в результатах своих исследований. А это демонстрация того, что мы и на стадии открытия, и на стадии конечных результатов тем более абсолютно едины, не просто интернациональны. Наверное, единство – это еще выше понятия интернационализма.