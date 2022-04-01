Лукашенко: «Мы будем увеличивать союзные проекты, но будем их приземлять»

Новости Беларуси. Объединяя человеческий капитал и компетенции, Беларусь и Россия продолжат усиливать свои позиции. В преддверии Дня единения народов Беларуси и России во Дворце Независимости прошла историческая церемония. Впервые была вручена премия Высшего Госсовета Союзного государства за достижения в науке и технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Какими бы космическими ни были идеи, необходима их практикоориентированность. Хотя все технологии должны быть, что называется, со славянской душой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы будем увеличивать союзные проекты, но будем их приземлять. Фундаментальная наука всегда была важна, но прикладная нам сейчас крайне необходима. Вот то, что вы делаете, нам крайне необходимо. Хотя я не хочу, чтобы вы меня покритиковали. Фундаментальные науки являются основой, наверное, любых прикладных исследований. Поэтому мы не собираемся их забрасывать и упускать из виду. Но это больше всего характерно для России, ну и мы тут, хвост, пристроимся, поскольку все фундаментальные направления, которые в советские времена у нас были развиты, в основном мы сохранили. Идеи, не свойственные нашему славянскому менталитету, а порой губительные для нашего духовного развития, экспортируются к нам извне прежде всего с технологиями. Технологии, возможно, идут впереди, а следом идут их идеи. То же самое и в образовании. Поэтому вы, исследователи и разработчики, должны быть хотя бы на шаг впереди. Должны быть в авангарде развития наших стран, наших государств. Только так.
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