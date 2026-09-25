Прямой эфир

Новости по тегу #Наука

Впервые в Минске! 300 женщин-ученых собрались на форуме – как это было
25 сентября 2026 17:15

Впервые в Минске! 300 женщин-ученых собрались на форуме – как это было

Международная экспедиция «Ледокол знаний» завершилась в Мурманске
15 августа 2026 14:57

Международная экспедиция «Ледокол знаний» завершилась в Мурманске

Белорусский школьник отправился в международную экспедицию «Ледокол знаний»
06 августа 2026 08:08

Белорусский школьник отправился в международную экспедицию «Ледокол знаний»

Ученые призвали вдвое сократить население Земли для спасения планеты
05 августа 2026 13:43

Ученые призвали вдвое сократить население Земли для спасения планеты

Эксперты предложили уменьшить население Земли в два раза к 2200 году
05 августа 2026 08:14

Эксперты предложили уменьшить население Земли в два раза к 2200 году

Нельзя, чтобы это стало рядовым вузом – Лукашенко о новой Академии интеллектуальных технологий
04 августа 2026 17:25

Нельзя, чтобы это стало рядовым вузом – Лукашенко о новой Академии интеллектуальных технологий

Лукашенко: назрела необходимость создать новый «университет будущего»
04 августа 2026 17:19

Лукашенко: назрела необходимость создать новый «университет будущего»

Студент БГУ победил на международном конкурсе с проектом о чайном грибе – пообщались с юным ученым
28 июля 2026 08:16

Студент БГУ победил на международном конкурсе с проектом о чайном грибе – пообщались с юным ученым

В Египте обнаружено уникальное месторождение возрастом более 62 млн лет
23 июня 2026 07:35

В Египте обнаружено уникальное месторождение возрастом более 62 млн лет

Пентагон рассекретил файлы об НЛО: сенсация или отвлекающий маневр
17 мая 2026 17:10

Пентагон рассекретил файлы об НЛО: сенсация или отвлекающий маневр

Китайские ученые запустили серийное клонирование элитных молочных коз
17 мая 2026 11:00

Китайские ученые запустили серийное клонирование элитных молочных коз

В Таиланде нашли останки крупнейшего динозавра во всей Юго-Восточной Азии
15 мая 2026 14:21

В Таиланде нашли останки крупнейшего динозавра во всей Юго-Восточной Азии