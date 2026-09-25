Новости по тегу #Наука

Биологи, медики, инженеры, гуманитарии – у каждой своя область, но общая цель: превратить идею в результат, а результат – в технологию.
Среди участников – белорусский школьник Тихон Корнеенко.
Талантливые школьники из 22 стран держат путь в Арктику. Маршрут включает Баренцево море, Землю Франца‑Иосифа и географический Северный полюс.
Ученые пришли к выводу, что сбережение ресурсов планеты потребует двукратного уменьшения демографической нагрузки – примерно до 4 миллиардов. Это позволит избежать катастрофы.
Статья вышла в научном журнале Sustainable Development.
«Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях», – отметил Президент.
Во Дворце Независимости детально обсудили концепцию создания Академии интеллектуальных технологий.
«Мы разобрали по составным частям данный продукт, нашли микроорганизмы, без которых он существовать не может, заменили их аптечными пробиотическими аналогами и таким образом получили уже новый чайный гриб», – рассказал Артемий Романишин.
В Восточной пустыне найдены сотни идеально сохранившихся морских рыб – более 20 новых видов.
По указу Дональда Трампа в рамках новой программы прозрачности PURSUE в открытый доступ выложены более 162 секретных файла об НЛО.
На свет уже появились первые шесть идеальных копий.
Масса найденного динозавра достигала 25-28 тонн, а длина – 27 м
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