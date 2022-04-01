Лукашенко о развитии космической отрасли: я думал о том, что это поднимет нацию на более высокий уровень

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тогда много было споров, и в Академии наук, ученые мне предлагали этим не заниматься. Ну подумаешь, зачем Беларуси эти космические исследования? Я не скажу что они были неправы, может быть, в том смысле, для чего предназначен космос, Беларуси и не надо. Позаимствовать могли и у россиян. Но я думал о том, что если мы будем заниматься этими суперсовременными технологиями, такими как космос, биотехнологии, развитие собственного ракетостроения, прежде всего оружейного, и атомная электростанция, IT-сфера, то это поднимет государство и нацию на более высокий уровень развития и подтянет очень много смежных отраслей и сфер. Так оно и произошло. Для нас, лично для меня для принятия решения было важно иметь зерна, маяки высокотехнологичного, современного развития, что это даст толчок, и оно дало. От образования фактически до детского сада.

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