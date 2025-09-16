Фигурная стрельба, соревнования кинологов – собрали яркие моменты с конкурса сотрудников Департамента охраны

Это не съемки боевика и не армейские учения. Это ежедневная работа тех, кто обеспечивает наш покой. И сегодня их главный экзамен на профессиональное мастерство. На стадионе «Динамо» завершился 22-й республиканский смотр-конкурс сотрудников Департамента охраны.

Валерия Яскевич, корреспондент:

Сильнейшие бойцы со всей страны в течение нескольких дней доказывали, кто быстрее, четче и умнее. Восемь команд, 86 лучших сотрудников из всех регионов страны.

Анатолий Сафанович, заместитель начальника Департамента охраны МВД:

Конкурс профессионального мастерства очень обширен, он предполагает различные дисциплины – от физической подготовки, огневой подготовки до навыков, которые необходимы нашему сотруднику для охраны общественного порядка. Подготовка сотрудников идет в течение всего года. Обязательно необходимо состояние самой команды, ее дух, потому что все-таки это большая олимпиада для каждого областного управления.

Фигурная стрельба из табельного оружия, скоростное маневрирование, задержание вооруженного преступника – вот лишь часть дисциплин, где проверяются выдержка, точность и холодный расчет. Победу решают не только меткий глаз и железная хватка, но и слаженность команды, а также верность четвероногого напарника. Один из самых зрелищных этапов – кинологический.

Верим в своего друга, что он не подведет и все у нас получится. Будем двигаться дальше и сегодня обязательно победим. Нам надо преодолеть полосу препятствий, мышеловку, бум, потом живая изгородь, двухметровый забор и финишировать.