«Все мы окружены реальными объектами». К каким задачам готов лауреат премии Союзного государства в области науки и техники?

Новости Беларуси. Объединяя человеческий капитал и компетенции, Беларусь и Россия продолжат усиливать свои позиции. В преддверии Дня единения народов Беларуси и России во Дворце Независимости прошла историческая церемония. Впервые была вручена премия Высшего Госсовета Союзного государства за достижения в науке и технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Труханов, лауреат премии в области науки и техники Высшего Госсовета Союзного государства:

Конечно же, мы живем в реальном мире. То есть софт, IT-технологии – это очень важно, но все мы окружены реальными объектами. Эти реальные объекты состоят из материалов. И конечно же, развивать материаловедение на современном его этапе, то есть синтезировать, исследовать новые материалы с заданными, управляемыми свойствами, – это крайне важно для развития техники и технологий.

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