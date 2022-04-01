Белорусский учёный о спутнике: «Доходы превысили расходы более чем на 20 млн долларов США»

Новости Беларуси. Объединяя человеческий капитал и компетенции, Беларусь и Россия продолжат усиливать свои позиции. С этой объективной реальностью придется смириться тем, кто развязал против наших стран гибридную войну. Об этом заявил Президент нашей страны во время церемонии вручения премии Союзного государства в области науки и техники. Вручается она впервые и накануне праздника – Дня единения народов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония официальная, но откровенная. Как в кругу интеллектуальной семьи. Российские учены признались: мы зависим от белорусских коллег по ряду технологий, которые не имеют аналогов в мире. Например, Дмитрий с авиационной фамилией Сикорский с белорусского «Пеленга» разработал оптику для белорусских и российских космических аппаратов. А вот Сергей Грабчиков создал защиту космической аппаратуру от радиации и высокоэнергетических частиц.





Сергей Грабчиков, лауреат премии в области науки и техники Высшего Госсовета Союзного государства:

Работа первого коллектива лауреатов связана прежде всего с разработкой и созданием спутника дистанционного зондирования Земли. Он выведен на орбиту в 2012 году. При гарантии 5 лет он продолжает работать. Затраты на создание спутника давно уже окупились. И на 1 января 2022 года доходы превысили расходы более чем на 20 миллионов долларов США.







Космические технологии – дорого. Да. Но компетенции и имидж – бесценны. Доходы превысили расходы на 20 миллионов долларов. А на девяти союзных программах, связанных с космическими технологиями, заработали на новый спутник. Премия тоже весомая – речь о миллионах. Но ведь когда думаешь о космических целях, прежде всего – это служение науке и стране.