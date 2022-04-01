В Беларуси продолжается благотворительная акция «Пункты добра». Помочь беженцам из Украины может каждый

Новости Беларуси. По всей стране продолжается благотворительная акция «Пункты добра», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая партия гуманитарной помощи 1 апреля была передана Белорусскому обществу Красного Креста для прибывающих из Украины. Всего в регионах было создано более 200 площадок по сбору вещей первой необходимости. Принять участие в акции и помочь беженцам может каждый желающий. Сбор осуществляется с понедельника по пятницу с 15:00 до 18:00 на базе территориальных комитетов БРСМ. «Очень часто это пенсионеры и глубокие пенсионеры». Беларусь продолжает оказывать помощь беженцам из Украины. Подробнее.

Александра Гончарова, координатор волонтерского движения «Доброе сердце»:

Тесная координация работы у нас осуществляется с Белорусским обществом Красного Креста. Мы синхронизируем наши действия по сбору необходимого. Первая неделя – у нас был определенный запрос от общества Красного Креста. Это, конечно, гигиенические средства, которые будут переданы гражданам, прибывающим с территории Украины. Это продукты быстрого питания. И для граждан, которые прибывают с территории Украины, мы также обеспечиваем одноразовую посуду для пунктов горячего питания. После этой недели мы продолжаем работу, сбор всего необходимого.