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В Беларуси продолжается благотворительная акция «Пункты добра». Помочь беженцам из Украины может каждый

01 апреля 2022 19:54
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Новости Беларуси. По всей стране продолжается благотворительная акция «Пункты добра», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси продолжается благотворительная акция «Пункты добра». Помочь беженцам из Украины может каждый-1

Первая партия гуманитарной помощи 1 апреля была передана Белорусскому обществу Красного Креста для прибывающих из Украины. Всего в регионах было создано более 200 площадок по сбору вещей первой необходимости. Принять участие в акции и помочь беженцам может каждый желающий. Сбор осуществляется с понедельника по пятницу с 15:00 до 18:00 на базе территориальных комитетов БРСМ.

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В Беларуси продолжается благотворительная акция «Пункты добра». Помочь беженцам из Украины может каждый-4

Александра Гончарова, координатор волонтерского движения «Доброе сердце»:
Тесная координация работы у нас осуществляется с Белорусским обществом Красного Креста. Мы синхронизируем наши действия по сбору необходимого. Первая неделя – у нас был определенный запрос от общества Красного Креста. Это, конечно, гигиенические средства, которые будут переданы гражданам, прибывающим с территории Украины. Это продукты быстрого питания. И для граждан, которые прибывают с территории Украины, мы также обеспечиваем одноразовую посуду для пунктов горячего питания. После этой недели мы продолжаем работу, сбор всего необходимого.

В Беларуси продолжается благотворительная акция «Пункты добра». Помочь беженцам из Украины может каждый-7

Также союз молодежи возобновил работу благотворительного счета по сбору средств для оказания помощи беженцам. Все данные есть на сайте БРСМ. Полученные деньги будут переданы Белорусскому обществу Красного Креста.

# Беженцы # общество # Александра Гончарова # Фотофакт

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