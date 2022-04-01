В Беларуси продолжается благотворительная акция «Пункты добра». Помочь беженцам из Украины может каждый

Новости Беларуси. По всей стране продолжается благотворительная акция «Пункты добра», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. По всей стране продолжается благотворительная акция «Пункты добра», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первая партия гуманитарной помощи 1 апреля была передана Белорусскому обществу Красного Креста для прибывающих из Украины. Всего в регионах было создано более 200 площадок по сбору вещей первой необходимости. Принять участие в акции и помочь беженцам может каждый желающий. Сбор осуществляется с понедельника по пятницу с 15:00 до 18:00 на базе территориальных комитетов БРСМ.
«Очень часто это пенсионеры и глубокие пенсионеры». Беларусь продолжает оказывать помощь беженцам из Украины. Подробнее.
Александра Гончарова, координатор волонтерского движения «Доброе сердце»:
Тесная координация работы у нас осуществляется с Белорусским обществом Красного Креста. Мы синхронизируем наши действия по сбору необходимого. Первая неделя – у нас был определенный запрос от общества Красного Креста. Это, конечно, гигиенические средства, которые будут переданы гражданам, прибывающим с территории Украины. Это продукты быстрого питания. И для граждан, которые прибывают с территории Украины, мы также обеспечиваем одноразовую посуду для пунктов горячего питания. После этой недели мы продолжаем работу, сбор всего необходимого.
Также союз молодежи возобновил работу благотворительного счета по сбору средств для оказания помощи беженцам. Все данные есть на сайте БРСМ. Полученные деньги будут переданы Белорусскому обществу Красного Креста.