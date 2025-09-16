Прямой эфир

Axios: Израиль начал наступление в Газе

16 сентября 2025 09:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Axios: Израиль начал наступление в Газе-0

15 сентября Израиль начал сухопутную операцию в Газе с целью установить полный контроль над городом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой Axios.

По сообщениям, США не будут вмешиваться и предоставят Израилю свободу действий.

Государственный секретарь Америки Марко Рубио выразил свою позицию в поддержку операции, подчеркнув, что она должна быть быстрой.

Ранее, 8 сентября, премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Газы с призывом оставить город, предупредив о готовящемся наступлении. Военный план кампании был утвержден в конце августа и нацелен на уничтожение радикальных группировок, в том числе ХАМАС.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
На Земле вторые сутки идет магнитная буря
16 сентября 2025 08:42

На Земле вторые сутки идет магнитная буря

Туск: в Варшаве был сбит БПЛА над дворцом президента, задержаны два белоруса
16 сентября 2025 08:21

Туск: в Варшаве был сбит БПЛА над дворцом президента, задержаны два белоруса

В Мексике грузовик провалился в дыру на дороге
16 сентября 2025 07:47

В Мексике грузовик провалился в дыру на дороге