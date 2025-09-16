Axios: Израиль начал наступление в Газе

15 сентября Израиль начал сухопутную операцию в Газе с целью установить полный контроль над городом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой Axios.

По сообщениям, США не будут вмешиваться и предоставят Израилю свободу действий.

Государственный секретарь Америки Марко Рубио выразил свою позицию в поддержку операции, подчеркнув, что она должна быть быстрой.

Ранее, 8 сентября, премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Газы с призывом оставить город, предупредив о готовящемся наступлении. Военный план кампании был утвержден в конце августа и нацелен на уничтожение радикальных группировок, в том числе ХАМАС.

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