На Земле вторые сутки идет магнитная буря

Магнитная буря, обусловленная появлением корональной дыры на Солнце, длится уже второй день, сообщает ТАСС.

По сообщению Института прикладной геофизики, регистрируются отдельные вспышки активности, уровень возмущения поля магнитного поля варьируется от тихого до слабого уровня G1.

Буря началась в ночь на 15 сентября и по интенсивности достигла уровня G3, что расценивается как сильное возмущение. По мнению специалистов, нестабильная геомагнитная ситуация может продлиться до шести дней.

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