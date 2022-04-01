«Очень часто это пенсионеры и глубокие пенсионеры». Беларусь продолжает оказывать помощь беженцам из Украины

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Украина официально закрыла государственную границу с Республикой Беларусь. То есть граждан Украины в Республику Беларусь не пускают. Поэтому они вынуждены использовать территории Республики Польша, чтобы попасть на территорию Беларуси к своим родственникам. Или какими-то тайными тропами проследовать на территорию нашего государства. Фактически каждый день, я повторяю, только на гомельском участке границы прибывают больше чем 100 человек, причем с абсолютно разными жизненными ситуациями. И зачастую без документов, удостоверяющих личность. Очень часто это пенсионеры и глубокие пенсионеры. А также лица, которые нуждаются в медицинской помощи. И каждому из них государство оказывает соответствующую помощь.