«Очень часто это пенсионеры и глубокие пенсионеры». Беларусь продолжает оказывать помощь беженцам из Украины

Беларусь продолжает оказывать помощь прибывающим в нашу страну гражданам Украины. С начала марта мы приняли около 12 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь продолжает оказывать помощь прибывающим в нашу страну гражданам Украины. С начала марта мы приняли около 12 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусским обществом Красного Креста совместно с МЧС развернуты мобильные пункты обогрева вблизи деревни Гдень, пункта упрощенного пропуска «Поддобрянка» и погранперехода «Новая Гута». На местах помощи круглосуточно дежурят спасатели, медработники и волонтеры.
В Беларуси продолжается благотворительная акция «Пункты добра». Помочь беженцам из Украины может каждый. Читать здесь.
Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Украина официально закрыла государственную границу с Республикой Беларусь. То есть граждан Украины в Республику Беларусь не пускают. Поэтому они вынуждены использовать территории Республики Польша, чтобы попасть на территорию Беларуси к своим родственникам. Или какими-то тайными тропами проследовать на территорию нашего государства. Фактически каждый день, я повторяю, только на гомельском участке границы прибывают больше чем 100 человек, причем с абсолютно разными жизненными ситуациями. И зачастую без документов, удостоверяющих личность. Очень часто это пенсионеры и глубокие пенсионеры. А также лица, которые нуждаются в медицинской помощи. И каждому из них государство оказывает соответствующую помощь.