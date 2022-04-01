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Дмитрий Мезенцев: мы обязаны пройти сложный путь выхода на новые программы импортозамещения

01 апреля 2022 18:09
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Новости Беларуси. Объединяя человеческий капитал и компетенции, Беларусь и Россия продолжат усиливать свои позиции. В преддверии Дня единения народов Беларуси и России во Дворце Независимости прошла историческая церемония. Впервые была вручена премия Высшего Госсовета Союзного государства за достижения в науке и технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мезенцев: мы обязаны пройти сложный путь выхода на новые программы импортозамещения-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Действительно белорусские микрочипы стоят на российских космических кораблях. Там, конечно, полно и западной электроники. Но это безопасность. Тем более они никогда не были для нас друзьями. Так, партнерами. И Минск, впрочем, как и Москву, Запад интересовал как источник технологий. Неужели мы сами не сможем создать прорывные продукты?

Дмитрий Мезенцев: мы обязаны пройти сложный путь выхода на новые программы импортозамещения-4

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Мы, может быть, обязаны пройти сложный путь переосмысления выхода на новые программы импортозамещения и осмысления того потенциала, что есть у каждого из государств, составляющих Союзное государство. Но мы хорошо помним, что Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко 4 ноября ушедшего года, утверждая программы экономической интеграции, напутствовали правительства, союзный Совмин, как будем действовать.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Дмитрий Мезенцев # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Евгений Пустовой # Фотофакт

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