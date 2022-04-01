«За этот участок мы рассчитаемся квартирами». Гомельский ДСК вышел на российский рынок в качестве застройщика

Новости Беларуси. Жилищный вопрос не теряет актуальности, несмотря на санкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спрос на квартиры в новостройках вырос – на перепаде курсов валют люди пытаются выиграть в стоимости. Строители реагируют и предлагают больше комфортного жилья. Не только в Беларуси, но и за рубежом. В апреле Гомельский ДСК приступает к инвестиционному проекту в Брянске. Подобная практика для белорусских строителей в новинку. Подробности в материале Анны Корольчук.

10 тысяч квадратных метров, 16 этажей и вентилируемый фасад. Это одно из самых архитектурно-выразительных предложений гомельских домостроителей. Уже в 2023 году на улице Строкина в Брянске появится такая белорусская высотка.

Александр Гончаров, генеральный директор Гомельского домостроительного комбината:

Чем необычен этот проект? Тем, что нам решением правительства Брянской области выделен земельный участок на возмездное пользование – построить жилье. За этот участок мы рассчитаемся квартирами. И здесь, в данном проекте, Гомельский ДСК будет являться застройщиком. Мы сами после окончания строительства будем реализовывать квартиры.

В России Гомельский ДСК работает не первый год. В 2017 построили микрорайон с инфраструктурой в Калужской области. Там же участвовали в возведении тренировочного стадиона к чемпионату мира по футболу. Работали в Смоленске и Калининграде. Комбинат был подрядчиком и экспортером услуг, сейчас же вышел на российский рынок с инвестиционным проектом. Это результат взаимных договоренностей и дружбы между приграничными регионами. Что касается Гомельской области, то 70 % ее жилфонда – дело рук специалистов комбината.

Владимир Фалейчик, заместитель генерального директора Гомельского домостроительного комбината:

Потребитель, который покупает квартиру, ориентируется на квартирографию: чтобы дом был уютный, теплый и соответствующее благоустройство вокруг дома позволяло спокойно отдыхать на улице и не заботиться о том, повредит ребенок ножку, ручку. Все делается, чтобы обеспечить быт людей. Соответственным образом все требования, которые предъявляются к строительству, заранее предполагают подходы к дому, тротуарные дорожки, выполненные в плитке, подъезд, зеленая зона, зеленые насаждения, детские площадки игровые.

Конфигурация и фасад дома подбирается архитекторами под общий стиль микрорайона. Творческие идеи воплощают в жизнь на заводе крупнопанельного домостроения, который входит в структуру ДСК.

Роман Ивашкевич, заместитель генерального директора Гомельского домостроительного комбината:

Благодаря проведенной модернизации комбинату очень быстро и комфортно перестраиваться на новые виды продукции, на новые изделия. Поставлены модернизированная линия, автоматическое оборудование. От цикла проектирования до выпуска готовой продукции проходит двое-трое суток, и изделие уже поставляется на строительную площадку.

Комбинат сам выполняет весь цикл строительства, начиная от проектных работ и производства железобетонных панелей до ввода дома в эксплуатацию и благоустройства территории. За 55 лет комбинат построил более 100 тысяч квартир. Профессионализм и качество позволяют крепко стоять на ногах даже в условиях мирового кризиса.