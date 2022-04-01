Лукашенко: не надо кричать, вопить и плакаться по поводу санкций. Для учёных это огромнейший шанс

Высокой наградой отметили заслуги 6 белорусов и 6 россиян, которые совместно трудятся над формированием единой космической системы дистанционного зондирования Земли. Не секрет, что связка «Беларусь и Россия» в этой сфере успешна еще со времен Советского союза. Позже, уже на этапе суверенного развития, Александр Лукашенко принял волевое решение развивать в нашей стране космическую отрасль. И несмотря на то, что вокруг этого было очень много разговоров и скепсиса, спустя десятилетия это дает свои плоды.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши успехи, прежде всего вас, лауреатов, показывают: народы Беларуси и России едины в своих целях, сильны братскими узами и верны общей исторической памяти. Но и вызовы, которые ставит сегодня перед нами время, у нас тоже общие. Отвечали и будем отвечать на них вместе. И не надо кричать, вопить и плакаться по поводу сегодняшних санкций. Для ученых (а они должны в этом в авангарде идти) – это огромнейший шанс. Вы будете востребованы как никогда. Потому что никакие политики, никакая экономика без вас, без новых технологий, прорывных инновационных вещей ничего сделать не смогут. Точно так же в экономике и других сферах. Вот ушли немцы, американцы, особенно из России. Ну, ушли и ушли – уходите. Это шанс для развития нашего внутреннего рынка, наших технологий, наших производств. Поэтому особенно переживать не надо. Надо какое-то время, чтобы мы могли перестроиться. Я намекаю на то, что без вас мы это не сделаем, без ученых.