Сейчас космос – это геополитика. Какими мировыми трендами займётся Беларусь?

Новости Беларуси. Объединяя человеческий капитал и компетенции, Беларусь и Россия продолжат усиливать свои позиции. 1 апреля в преддверии Дня единения народов Беларуси и России во Дворце Независимости прошла историческая церемония. Впервые была вручена премия Высшего Госсовета Союзного государства за достижения в науке и технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокой наградой отмечены заслуги 12 ученых, которые работают над формированием единой космической системы дистанционного зондирования Земли. Встреча во Дворце Независимости не ограничилась только торжественной церемонией. Состоялся и откровенный разговор. Подробности у Евгения Пустового. Променад по Дворцу Независимости совершают те, кто вывел нашу страну в космос. Это интеллектуальное золото Беларуси. – Свет в конце тоннеля.

– Ну, на самом деле у нас интеллектуальные лампы.

Сергей Золотой – главный конструктор отечественной космической системы дистанционного зондирования Земли. Когда мы начинали свое движение в космос, европейские и американские коллеги на симпозиумах просто говорили о международном проекте «Открытое небо», но действительно совместно с нами работают только российские ученые.

Сергей Золотой, директор УП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси, лауреат премии в области науки и техники Высшего Госсовета Союзного государства:

Сейчас мы видим две антенны: 9-метровая и антенна 3,5 метра. 9-метровая антенна обеспечивает работу с Белорусским космическим аппаратом, а также со всеми «Канопусами». Сегодня на орбите их пять. То есть в рамках российско-белорусской группировки спутников высокого разрешения сейчас работает шесть аппаратов.

Сверху видно все. 2019 год. Чернобыльские территории горели у соседей, но то, что они не замечали у себя под носом, белорусы увидели из космоса.

Сергей Золотой:

Они долгое время не признавали факт пожара. И вот когда он приблизился к границе, уже нельзя было отрицать. Но де-факто пожар был остановлен на границе. Евгений Пустовой:

Потому что были готовы. Сергей Золотой:

Да, были готовы. И фактически с белорусской стороны сгорело 4 гектара, с украинской стороны – называют цифры 2-4 тысячи.