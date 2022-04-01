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Сейчас космос – это геополитика. Какими мировыми трендами займётся Беларусь?

01 апреля 2022 18:07
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Новости Беларуси. Объединяя человеческий капитал и компетенции, Беларусь и Россия продолжат усиливать свои позиции. 1 апреля в преддверии Дня единения народов Беларуси и России во Дворце Независимости прошла историческая церемония. Впервые была вручена премия Высшего Госсовета Союзного государства за достижения в науке и технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас космос – это геополитика. Какими мировыми трендами займётся Беларусь?-1

Высокой наградой отмечены заслуги 12 ученых, которые работают над формированием единой космической системы дистанционного зондирования Земли. Встреча во Дворце Независимости не ограничилась только торжественной церемонией. Состоялся и откровенный разговор.

Подробности у Евгения Пустового.

Променад по Дворцу Независимости совершают те, кто вывел нашу страну в космос. Это интеллектуальное золото Беларуси.

– Свет в конце тоннеля.
– Ну, на самом деле у нас интеллектуальные лампы.

Сейчас космос – это геополитика. Какими мировыми трендами займётся Беларусь?-4

Сергей Золотой – главный конструктор отечественной космической системы дистанционного зондирования Земли. Когда мы начинали свое движение в космос, европейские и американские коллеги на симпозиумах просто говорили о международном проекте «Открытое небо», но действительно совместно с нами работают только российские ученые.

Сейчас космос – это геополитика. Какими мировыми трендами займётся Беларусь?-7

Сергей Золотой, директор УП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси, лауреат премии в области науки и техники Высшего Госсовета Союзного государства:
Сейчас мы видим две антенны: 9-метровая и антенна 3,5 метра. 9-метровая антенна обеспечивает работу с Белорусским космическим аппаратом, а также со всеми «Канопусами». Сегодня на орбите их пять. То есть в рамках российско-белорусской группировки спутников высокого разрешения сейчас работает шесть аппаратов.

Сейчас космос – это геополитика. Какими мировыми трендами займётся Беларусь?-10

Сверху видно все. 2019 год. Чернобыльские территории горели у соседей, но то, что они не замечали у себя под носом, белорусы увидели из космоса.

Сейчас космос – это геополитика. Какими мировыми трендами займётся Беларусь?-13

Сергей Золотой:
Они долгое время не признавали факт пожара. И вот когда он приблизился к границе, уже нельзя было отрицать. Но де-факто пожар был остановлен на границе.

Евгений Пустовой:
Потому что были готовы.

Сергей Золотой:
Да, были готовы. И фактически с белорусской стороны сгорело 4 гектара, с украинской стороны – называют цифры 2-4 тысячи.

Сейчас космос – это геополитика. Какими мировыми трендами займётся Беларусь?-16

Сергей Золотой делится планами на будущее. Сейчас космос – это не гуманистические идеи объединить все человечество. Сейчас космос – это геополитика высшего порядка. Новый тренд – спектральный анализ парниковых выбросов. Через год-два в мире хотят ввести налог на выбросы парниковых газов. А с вверху будет легче доказать, у кого они какие.

Сергей Золотой:
Это касается мировых трендов. То есть весь мир сегодня работает в направлении создания орбитальных группировок высокого разрешения и мониторинга экологии, в том числе ионосферы.

Лукашенко: не надо кричать, вопить и плакаться по поводу санкций. Для учёных это огромнейший шанс. Подробнее здесь.

# Космос # общество # Евгений Пустовой # Сергей Золотой # Фотофакт

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