«И стиральные порошки чтобы были». Лукашенко о том, что нужно белорусам кроме космоса и ядерного оружия

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наконец-то мы поняли, кто есть кто: кто наши друзья, кто наши враги, кто наши партнеры, а может быть, и не очень. Наконец-то мы задействуем все те силы – белорусско-российские, чтобы иметь свое. Как Советский Союз когда-то имел. Только на более высоком технологическом уровне. При этом мы, конечно, не будем забывать, что народу кроме космоса, ядерного оружия и прочего надо нормально питаться, одеваться, и стиральные порошки чтобы были. Чтобы наши женщины, как в те времена, многие постарше помнят: стояли в очереди из-за этих несчастных порошков. И тогда мне повезло, я встречался с тогдашним генеральным секретарем, говорил о том, что все хорошо, плохо только то, что мы в космосе лидеры, а несколько заводов в Советском Союзе не могли построить. Это образно так было сказано, но касалось всего. Поэтому мы этой ошибки не допустим.

Лукашенко: не надо кричать, вопить и плакаться по поводу санкций. Для учёных это огромнейший шанс. Подробнее здесь.