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«И стиральные порошки чтобы были». Лукашенко о том, что нужно белорусам кроме космоса и ядерного оружия

01 апреля 2022 17:31
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Новости Беларуси. Объединяя человеческий капитал и компетенции, Беларусь и Россия продолжат усиливать свои позиции. В преддверии Дня единения народов Беларуси и России во Дворце Независимости прошла историческая церемония. Впервые была вручена премия Высшего Госсовета Союзного государства за достижения в науке и технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«И стиральные порошки чтобы были». Лукашенко о том, что нужно белорусам кроме космоса и ядерного оружия-1

Уже после награждения разговор продолжился, что называется, по душам. Россия богата на недра, а наше Союзное государство – на умы. Неужели не можем создать все свое.

«И стиральные порошки чтобы были». Лукашенко о том, что нужно белорусам кроме космоса и ядерного оружия-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Наконец-то мы поняли, кто есть кто: кто наши друзья, кто наши враги, кто наши партнеры, а может быть, и не очень. Наконец-то мы задействуем все те силы – белорусско-российские, чтобы иметь свое. Как Советский Союз когда-то имел. Только на более высоком технологическом уровне. При этом мы, конечно, не будем забывать, что народу кроме космоса, ядерного оружия и прочего надо нормально питаться, одеваться, и стиральные порошки чтобы были. Чтобы наши женщины, как в те времена, многие постарше помнят: стояли в очереди из-за этих несчастных порошков. И тогда мне повезло, я встречался с тогдашним генеральным секретарем, говорил о том, что все хорошо, плохо только то, что мы в космосе лидеры, а несколько заводов в Советском Союзе не могли построить. Это образно так было сказано, но касалось всего. Поэтому мы этой ошибки не допустим.

Лукашенко: не надо кричать, вопить и плакаться по поводу санкций. Для учёных это огромнейший шанс. Подробнее здесь.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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