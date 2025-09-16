В Мексике грузовик провалился в дыру на дороге

В Мексике под грузовиком разверзлась земля. Известно, что машина везла газировку, но провалилась в дыру на дороге, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Мексике под грузовиком разверзлась земля. Известно, что машина везла газировку, но провалилась в дыру на дороге, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент, запечатленный очевидцами и мгновенно разлетевшийся по социальным сетям, произошел в густонаселенном районе Истапалапа. К счастью, обошлось без пострадавших. Грузовик уже извлекли. Предварительной причиной обрушения дорожного полотна местные СМИ называют разрушение старой дренажной системы.