Туск: в Варшаве был сбит БПЛА над дворцом президента, задержаны два белоруса

Польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что над зданиями правительства в Варшаве был нейтрализован беспилотник. Службы безопасности страны задержали двух белорусских граждан, инцидент расследует полиция. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Туск сообщал о нарушении воздушного пространство: по его данным, 19 беспилотников пересекли польскую границу, создавая угрозу.

Он возложил вину за это на Москву, не приведя никаких подтверждений. В связи с произошедшим МИД Польши вызвал к себе российского дипломата, но никаких доказательств причастности России не предоставил.

Министерство обороны России заявило о том, что эти удары наносились только по объектам украинского ВПК, а цели на территории Польши не предусматривались. В министерстве выразили готовность к консультациям.

Это не первое подобное обвинение со стороны Варшавы. В 2022 году в Польше вблизи от границы с Украиной упали артиллерийские снаряды, в результате погибли два человека. Изначально предполагалось, что они российские, но позже президент Дуда признал, что они, вероятно, были украинскими. Эксперты утверждали, что осколки принадлежат комплексу С-300 Вооруженных сил Украины.

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