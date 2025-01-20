Наше единство – что волнует белорусов и как власть работает с населением? Разбирались в студии ток-шоу

Жить заботами людей. Какие вопросы волнуют белорусов? Кто находит решения и как сделать общество еще более монолитным? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся топ-менеджеры страны, известные аналитики и общественные деятели. Вся страна стала лучше разбираться в политике и экономике после 2020-го и 2022-го

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Только спасибо можно сказать предыдущей пятилетке, вот этим событиям 2020 года, 2022 года. Потому что мы все стали, вся страна лучше, стали разбираться в политике, стали разбираться в экономике, стали разбираться и в общественных смыслах, и в общественных отношениях. Этот вызов, который был брошен государству, показал, что существуют еще те смыслы, о которых вы говорите. Смысл сильной власти, смысл сильного харизматичного лидера. И вот, посмотрите, даже идеологически как назывались эти года? Год единства, Год малой родины, Год мира и созидания, Год исторической памяти. Сейчас пятилетка качества. Теперь следующий этап – вот эти идеологемы. У нас прошло Всебелорусское народное собрание в новом конституционном статусе, у нас прошел референдум и единый день голосования. Общество продемонстрировало абсолютное единство. Но посмотрите, к чему за эти годы дошел враг. Они все хотели казаться едиными, какими-то там прекрасными, восходящими, на пике, самыми умными, самыми лучшими. А сейчас дошло до того, что они сами друг друга сливают в наши тюрьмы. Сливают в наши тюрьмы и по этому поводу потом очень много ругаются. В Украине на это подразделение, на руководство завели уголовное дело. Чтобы в Украине завели уголовное дело за воровство – это как из борделя за разврат выгнали. До такого они дошли. Поэтому все хорошо, дальше – только качественно работать. Как живут белорусы на границе с Литвой?

Елена Ганевич, председатель Вороновского районного Совета депутатов:

Есть особенность приграничного положения, которая оказывает влияние на жителей Вороновского района. Во-первых, я хочу сказать о том, что часть жителей Вороновского района еще в те советские времена, в связи с тем, что некоторые обучались, некоторые получали рабочее место. В общем, они таким образом там закрепились, остались проживать и так далее. Когда они приезжают на свою малую родину, когда они видят это изобилие, достаток, насколько район стал краше, чище, насколько он благоустроен, насколько они замечают, что появляются новые социальные объекты, как у нас успешно ведется сельское хозяйство, какие ухоженные поля, какой везде порядок и так далее. То есть это говорит о том, что мы мирно живем, работаем как хозяева своего региона. Алена Сырова, СТВ:

Но у вас же есть силовики там рядышком? Елена Ганевич:

Да, конечно. Алена Сырова:

Как люди на них реагируют? Елена Ганевич:

Спокойно реагируют. Погранзаставы у нас работают в своем специальном режиме. У нас налажено взаимодействие с первичным звеном, с сельскими советами. Добровольно-народные дружины. Как бы все это у нас плавно вливается в нашу мирную жизнь, потому что мы все вместе объединены тем, чтобы сохранять порядок в своем регионе Кирилл Казаков:

А безвиз у вас как сказался? Елена Ганевич:

С учетом пропускной способности, конечно, раньше поток был значительно больше. А с учетом того, какая пропускная способность, то, конечно же, в разы стало меньше. Но желающих меньше не становится. Читайте также: Почему литовцы нам завидуют? Рассказала председатель Вороновского районного Совета депутатов Людей не нужно убеждать идти в народное ополчение – депутат Смолевичского районного Совета депутатов Азаренок: наши оппоненты пытались дискредитировать милицию, а сейчас очередь стоит в военные вузы В Беларуси много примеров неформального взаимоотношения власти и народа

Анжелика Курчак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас замечательно выстроена система работы с обращениями граждан. Еще в 2007 году был принят указ Президента, прописана четко компетенция каждого органа, мы до сих пор следуем этой инструкции. В закон об обращениях граждан вносились изменений, все прописано. Единая база электронная, то есть все замечательно работает. Но 2020 год нас научил работать по-новому, у нас руководители теперь не боятся брать на себя ответственность. То, что происходит посредством Telegram-каналов или чатов – это не совсем легитимно. На самом деле неформальные эти взаимоотношения власти и народа – таких примеров много. Я хочу сказать еще благодарственное слово СМИ. Вы упомянули, что я была информационщиком, до 2020 года работала в этой сфере, работала с разными ресурсами и СМИ, я хочу сказать, как у нас замечательно научились работать наши государственные средства массовой информации: оперативно, полно предоставлять людям информацию. Очень сильно выросло доверие к нашим государственным ресурсам, появилась авторская журналистика. То, чего нам когда-то немножко не хватало. 2020 год стал прививкой для нашего общества

Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:

2020 год – это хорошая прививка не только для силовиков, но и для самого общества. Очень страшно смотреть, когда в Украине власть американская, кладбища – украинские. Не допустив такого развития сценария событий у нас, граждане ценят ту стабильность, которая у нас есть. Граждане верят власти, участвуют в выборном процессе, в предвыборном процессе, идут за нами. Выходят и на благоустройство, поддерживают нас и на субботниках. Это будет продолжаться. Граждане поверили и силовикам, понимая, что они все-таки многих граждан отвели от края пропасти, сохранив мир, спокойствие и благополучие в нашей республике. Мы процветаем благодаря нынешнему нашему сплочению, естественно, нашему главе государства и правительству. «Сегодня люди в унисон вместе с властью»