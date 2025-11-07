Почему на Западе так боятся планов китайских коммунистов? Ответил политолог

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

В Китае не так давно прошел 4-й пленум ЦК КПК 20-го созыва. И это событие важно не только для КНР, но и для всего мира. И уж точно его стоит анализировать, а не только кульбиты Трампа или козни западных стран. Решения, принятые на пленуме китайских коммунистов – это по сути пятилетний план развития партии и страны в целом. Что там самое важное? Китайские товарищи отмечают, что явными становятся преимущества социалистического строя с китайской спецификой, который основан на сверхмасштабном внутреннем рынке, полностью укомплектованной производственной системой и богатых кадровых ресурсах. На пленуме было подчеркнуто, что для обеспечения социально-экономического развития на период 15-й пятилетки необходимо твердо придерживаться марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представительства всех слоев населения Китая и научной концепции развития, претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи.

Алексей Дзермант:

Что это значит, если расшифровать язык китайских коммунистов? А значит это то, что Китай будет и дальше вкладываться в развитие собственных технологий, так называемых «новых производительных сил», которые позволят ему не просто не отстать, но и обойти западные страны по всем ключевым технологическим показателям. Прежде всего, в микроэлектронике и развитии искусственного интеллекта. Ведь именно здесь сейчас развернулась самая острая конкурентная борьба. Китайская модель потому имеет преимущества перед западной, что она построена на четкой стратегии, реализацией которой руководит Коммунистическая партия. Это и позволяет добиваться ошеломляющих успехов и реализовывать самые амбициозные планы. Западу в целом и США в частности, конечно все это не нравится. И то, что Китаем руководят стратегически мыслящие коммунисты, и то, что они не поддаются давлению, и то, что по сути выстраивают альтернативную модель миропорядка, включая экономический. Китайские планы уже влияют на весь мир, изолировать, исключить КНР из мировых процессов уже нельзя, как бы Запад ни старался. А для Беларуси мощное развитие Китая, реализация его планов – это очень интересно, потому как мы для него – одна из ключевых точек опоры на западе Евразии.

Алексей Дзермант:

Сейчас перед Беларусью стоит задача масштабной модернизации нашей промышленности и в целом всей экономики. Запад невменяем и будет продолжать душить нас санкциями и барьерами. С Россией мы безусловно продолжим тесное сотрудничество во всех сферах, но нам нужны еще и дополнительные возможности, особенно технологические, которые мы можем найти сегодня только у Китая. Поэтому отношения с КНР – один из важнейших приоритетов нашей внешней политики и экономического планирования. На что еще важно обратить внимание нам в Беларуси при выполнении наших задач по модернизации страны с учетом принятых на пленуме в Китае решений? Там было отмечено, что необходимо пробуждать инновационную и творческую активность всей нации в сфере культуры, стимулировать процветание и развитие социалистической культуры. Отстаивая руководящее положение марксизма в области идеологии, укоренившись в исключительной по своему богатству и глубине китайской цивилизации, там считают, что необходимо адаптироваться к тенденциям развития информационных технологий. Развивать социалистическую культуру с китайской спецификой в новую эпоху, которая обладает могучей силой идеологического ориентирования и духовной консолидации, огромной ценностной притягательностью и значительным международным влиянием, чтобы основательно продвигать вперед строительство великой культурной державы.