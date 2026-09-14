Новости по тегу #Год благоустройства

Идеи ребят победили в проектах по благоустройству города.
Общий внешний вид двора, безусловно, играет важную роль. И начать благоустройство территории можно с уборки мусора.
Аккуратные клумбы, детские площадки и новое освещение – так встречает гостей агрогородок Коротьки, в котором сегодня живет 380 человек. Каждый из них вносит свой вклад в благоустройство малой Родины - традиция белорусской «толоки» сохранилась здесь по сей день.
А в честь Года белорусской женщины в районе обувной фабрики появится одноименный сквер.
Беларусь активно инвестирует в благоустройство.
В 2026 году появятся новые зеленые локации. Готовят к открытию экотропу на улице Тикоцкого и молодежный сквер на бульваре Толбухина.
В 2025-м в стране высадили около полумиллиона деревьев и свыше 700 тысяч кустарников.
«Реализация гражданских инициатив прежде всего направлена именно на выполнение работ по благоустройству».
Победителям вручили денежные премии и памятные статуэтки лидеров.
Перед белорусами стояла глобальная задача – создать удобную, безопасную среду, ну и еще, чтобы было красиво. Без этого никуда.
Также в рамках благоустройства дворов проводится ремонт пешеходных связей. Он охватил более 130 тысяч квадратных метров в сотнях дворов.
Тема декабрьской встречи – «Пятилетка качества: итоги Года благоустройства».
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