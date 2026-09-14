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Новости по тегу #Год благоустройства

Студенты архитектурно-строительного колледжа вдохнули сказку в облик Могилева
14 сентября 2026 06:38

Студенты архитектурно-строительного колледжа вдохнули сказку в облик Могилева

Потеплело – пора за дело! С чего начать весеннее благоустройство участка?
17 апреля 2026 11:35

Потеплело – пора за дело! С чего начать весеннее благоустройство участка?

Лучший агрогородок Беларуси по итогам Года благоустройства – посетили Коротьки
26 марта 2026 18:48

Лучший агрогородок Беларуси по итогам Года благоустройства – посетили Коротьки

Город счастливых людей! Гродно признан лидером благоустройства по итогам 2025 года
23 марта 2026 17:39

Город счастливых людей! Гродно признан лидером благоустройства по итогам 2025 года

На благоустройство страны ежегодно уходит около 2 млрд рублей
15 марта 2026 17:51

На благоустройство страны ежегодно уходит около 2 млрд рублей

Первомайский район Минска признан лучшим по итогам Года благоустройства
11 марта 2026 18:00

Первомайский район Минска признан лучшим по итогам Года благоустройства

Итоги Года благоустройства подвели в Беларуси
28 февраля 2026 08:10

Итоги Года благоустройства подвели в Беларуси

Реализовано 89 гражданских инициатив – в Совете Республики подвели итоги Года благоустройства
01 февраля 2026 17:10

Реализовано 89 гражданских инициатив – в Совете Республики подвели итоги Года благоустройства

«Оскар» за красоту – победителей конкурса на лучшее благоустройство наградили в Гродно
01 января 2026 17:12

«Оскар» за красоту – победителей конкурса на лучшее благоустройство наградили в Гродно

От исторических объектов до дворов! Как Год благоустройства преобразил Беларусь
28 декабря 2025 17:33

От исторических объектов до дворов! Как Год благоустройства преобразил Беларусь

5,4 млн квадратных метров жилой площади планируют обновить в Минске за пятилетку
12 декабря 2025 17:58

5,4 млн квадратных метров жилой площади планируют обновить в Минске за пятилетку

Единый день информирования пройдёт 11 декабря в Беларуси
11 декабря 2025 06:28

Единый день информирования пройдёт 11 декабря в Беларуси